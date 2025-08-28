Se hizo un alisado y terminó con un problema de salud irreversible: este es el componente "peligroso" que hay que evitar.

El relato de una joven francesa tiene al mundo totalmente conmocionado: tras realizarse un tratamiento estético que parecía "inofensivo", sufrió una insuficiencia renal irreversible. Por este motivo, expuso su situación y contó cuál fue el componente que la hizo llegar a esta dolencia crónica.

Una joven de 27 años llamada Claire encendió todas las luces de alerta luego de someterse a tres sesiones de alisado brasileño. Meses después, terminó hospitalizada con insuficiencia renal aguda, un daño que aún le deja secuelas irreversibles. Horas después de su última sesión en junio de 2025, Claire comenzó a sentir intensos dolores abdominales, una fatiga extrema y malestar general que en un primer momento atribuyó al estrés laboral.

Fue su madre quien sugirió explorar alternativas fuera de lo obvio: tras una rápida derivación médica y análisis, se confirmó que padecía insuficiencia renal. El vínculo entre el tratamiento capilar y el diagnóstico no tardó en establecerse. Ni en la etiqueta ni entre los ingredientes del producto mencionaba ácido glioxílico, pero fue justamente esa sustancia la que la intoxicó, reveló Claire: “Aún tendré secuelas: mis riñones ya no recuperarán su juventud”.

La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia (ANSES) confirmó la peligrosidad de estos productos que contienen ácido glioxílico, reconocida por provocar insuficiencia renal aguda. El caso de Claire fue publicado días después de su hospitalización, generando un fuerte llamado de atención sobre los riesgos que supone el uso de este químico en tratamientos capilares.

La ciencia y organismos de consumo también dan la voz de alerta

Este no es el único caso alarmante. Estudios publicados en revistas médicas de referencia como The New England Journal of Medicine ya habían denunciado que el uso repetido de alisadores capilares con ácido glioxílico puede provocar daño renal agudo. Tal es el caso de una mujer que desarrolló vómitos, fiebre y dolor lumbar después de someterse al tratamiento, con aumento significativo en niveles de creatinina, un claro marcador de disfunción renal. En su caso, el daño se atribuyó al ácido absorbido por la piel, que luego metabolizaba en oxalato, una sustancia nociva que, al depositarse, afecta seriamente los riñones.

La Academia Francesa de Medicina también tomó posición, alertando que el ácido glioxílico puede absorberse por la piel o por inhalación, y que sus metabolitos pueden formar cristales en los túbulos renales, causando daño agudo. Esto se comprobó incluso en estudios con animales: tras aplicar el producto en ratones, a las 24 horas ya presentaban depósitos de oxalato en los riñones, mientras que los controles no sufrían daño alguno.