Ronnie Spector, miembro del icónico grupo que cantaba "Be My Baby", muere a los 78 años

Ronnie Spector, la pionera cantante del grupo femenino estadounidense The Ronettes de los años 60, cuya voz adornó éxitos como "Be My Baby" y "Baby, I Love You", murió a los 78 años, informaron familiares.

Spector, incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2007 como miembro del trío femenino, murió rodeada de sus seres queridos y en los brazos de su marido, Jonathan Greenfield, tras una breve batalla contra el cáncer, dijo la familia en un comunicado.

"Ronnie vivía su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en la cara. Estaba llena de amor y gratitud", dijo la familia. "Su sonido alegre, su naturaleza juguetona y su presencia mágica perdurarán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron".

Spector, nacida Ronnie Bennett, creció en el barrio de Spanish Harlem de Nueva York. Ella, su hermana Estelle y su prima Nedra Talley empezaron a actuar a una edad temprana, cantando primero en los "sock hops" neoyorquinos, o eventos de baile patrocinados de manera informal por adolescentes, y en las fiestas judías de bar mitzvah.

El trío actuó primero como "Ronnie and the Relatives" antes de convertirse en las Ronettes y firmar con Colpix Records, una filial de Columbia Pictures, en 1961.

En 1963, The Ronettes consiguió una audición con Phil Spector, uno de los principales productores musicales de la década de 1960 que llegó a trabajar con The Beatles en su álbum "Let It Be", así como con artistas como Leonard Cohen e Ike y Tina Turner.

Al escuchar a Ronnie cantar una versión del éxito de Frankie Lymon de 1956 "Why Do Fools Fall in Love", Phil Spector se levantó de su piano y dijo: "¡Esa es la voz que estaba buscando!", según un relato de la publicación Hollywood Variety.

Con la producción de Phil Spector, The Ronettes dominó las listas musicales con éxitos como "Be My Baby", "Do I Love You" y "Walking in the Rain".

La cantante y el productor iniciaron un romance y se casaron en 1968, adoptando la vocalista su apellido. Años después de la separación de la pareja en 1972, salieron a la luz acusaciones de que ella se había convertido en una virtual cautiva en su casa, sometida a los abusos de un marido posesivo.

Phil Spector murió el año pasado de COVID-19 mientras cumplía una sentencia de cadena perpetua por disparar a una actriz de Hollywood en 2003.

(Información adicional de Ismail Shakil en Bengaluru y Steve Gorman y Lisa Richwine en Los Ángeles, editado en español por Gabriela Donoso)