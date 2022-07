Dos restaurantes argentinos, en el TOP 100 del mundo: dónde quedan y qué comer

The World’s 50 Best Restaurants incluyó en el TOP 100 a dos restaurantes argentinos entre los mejores del mundo. Cuáles son, qué se come y dónde se encuentran ubicados.

19 de julio, 2022 | 13.52

Dos restaurantes argentinos fueron elegidos entre los mejores 100 del mundo, según The World’s 50 Best Restaurants.

Desde hace varios años se realiza The World's 50 Best Restaurants, uno de los eventos más importantes de la gastronomía. El mismo cuenta con expertos de distintas partes del mundo y consiste en realizar una votación con los mejores restaurantes del planeta. Entre ellos fueron destacados dos argentinos que se encuentran en el TOP 100 a nivel global. La gala tuvo lugar en las últimas horas, precisamente en Old Billingsgate (Londres, Reino Unido), donde el actor Stanley Tucci fue el encargado de llevarla adelante. En dicho marco, 1.080 especialistas de todas partes del mundo (cocineros, periodistas y aficionados gastronómicos) votaron por los mejores 100 restoráns que hay para ir a comer. En la prestigiosa lista se encuentran nada menos que dos que están ubicados en la Argentina: se trata de "Don Julio", ubicado en el puesto °14; y "Mishinguene", en el °88 puesto del ranking. Ambos están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Don Julio, puesto 14 en el TOP 100 del mundo "Don Julio" se encuentra ubicado en Guatemala 4691, barrio porteño de Palermo. De acuerdo a lo que indicaron en el evento The World's 50 Best Restaurants, allí se podrán encontrar "cortes gruesos clásicos, vino argentino local y un verdadero maestro en la parrilla". Y agregaron: "Toda la carne de res en Don Julio proviene de ganado Aberdeen Angus y Hereford alimentado con pasto, criado en el campo en las afueras de Buenos Aires". Asimismo, la carne "se almacena en una cámara de crianza climatizada durante al menos 21 días para alcanzar la madurez óptima. Luego, pasa a manos de Guido Tassi, el especialista en embutidos que dirige la cocina, y finalmente al plato. Combina con el hermoso Malbec para vivir la experiencia completa". ¿Cuáles son las recomendaciones del dueño de "Don Julio"? Según indican en el evento, "Pablo Rivero recomienda pedir cortes de la casa como bife de cuadril (bife de cuadril) y entraña (bistec de falda). Para empezar, opta por las empanadas de maíz amarillo, calabaza y queso y una selección de embutidos artesanales como el chorizo, la morcilla y la salchicha parrillera". Mishinguene, puesto 88 en el TOP 100 del mundo "Mishinguene" se encuentra ubicado en Lafinur 3368, barrio porteño de Palermo. El restorán, perteneciente al empresario gastronómico Javier Ickowicz y el chef Tomás Kalika, cuenta con características de una "cocina de inmigrantes", según detallan en The World's 50 Best Restaurants. En tanto, en el evento remarcaron que "Mishinguene" presenta diversos de distintas partes del mundo: "Un nuevo concepto gastronómico que ofrece una revisión de las clásicas recetas de la diáspora judía, (Europa, África y Oriente Medio), reinterpretadas con técnicas de cocción modernas que privilegian texturas, sabores y productos".