Salió a la luz el costado político de Luck Ra: "Liberalismo o corruptos"

El polémico tuit de Luck Ra sobre las elecciones: "Liberalismo".

En las últimas horas, y a menos de dos semanas de las elecciones legislativas, se conoció un polémico tuit del cantante de cuarteto Luck Ra sobre los comicios. Qué dijo.

El tuit del artista es de noviembre de 2015, en la previa del balotaje que Mauricio Macri le terminó ganando a Daniel Scioli. "La opción en esta política es liberalismo o corruptos", escribió el 12 de noviembre de 2015, diez días antes de la segunda vuelta entre el candidato de Cambiemos y el postulante del Frente para la Victoria.

Ahora, a días de las elecciones para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y algunas bancas del Senado, el mensaje se viralizó. Incluso, reconocidos trolls libertarios, como "El Trumpista" o "USD Termo", habitualmente retuiteados por el presidente Javier Milei, reaccionaron al mensaje con festejos.

El polémico tuit de Luck Ra sobre las elecciones: "Liberalismo".

Las elecciones 2015 a las que hizo referencia Luck Ra

En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2015, el candidato más votado fue Daniel Scioli, en ese momento gobernador bonaerense, con el 38,7% de los votos. Le siguieron Mauricio Macri (24,5%) y Sergio Massa (14,3%). En las generales, el panorama fue distinto: Scioli sacó el 37%, seguido del 34,1% de Macri y el 21,4% de Massa.

En el balotaje, y con el previo apoyo de Massa para el candidato de la coalición Cambiemos, el orden se invirtió: Mauricio Macri, después de ocho años como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sacó el 51,3% de los votos y fue electo presidente, contra el 48,7% de Daniel Scioli.