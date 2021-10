Quién es Elián Barrado, el argentino que representa al país en el Mundial de Globos de Ibai Llanos

Te contamos quién es Elián Barrado Galati, el representante argentino en el Mundial de Globos 2021, organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué.

Ibai Llanos volvió a hacerlo: organizó el Mundial de Globos 2021 junto con Gerard Piqué y mantuvo una media superior a los 500 mil viewers durante toda la transmisión. En el impensado e inesperado evento, uno de los más destacados fue Elián Barrado Galati, el representante argentino, que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales gracias a su gran desempeño.

Todo comenzó con la reacción en un tuit a un video viral. Claro que si quien reacciona es Ibai Llanos, las cosas toman otro color. Junto con Gerard Piqué y un increíble equipo de producción, el streamer español creó el primer Mundial de Globos de la historia. El "Balloon World Cup" está integrado por 32 países que cuentan con sus respectivos representantes y que buscarán llevarse el trofeo, con el premio de 10 mil euros incluidos. Con una media superior a los 500 mil viewers durante toda la transmisión, el campeonato se volvió tendencia en las redes sociales.

Quién es Elián Barrado Galati

El representante argentino en el Mundial de Globos organizado por Ibai Llanos y Gerard Piqué nació en Mar del Plata y vive desde hace unos años en Valencia, España. Amante del fútbol y los deportes, Elián Barrado Galati se dedica en la actualidad a hacer escalada, deporte que le hizo tener una preparación física acorde a la necesaria para este novedoso juego, que requiere de mucha condición física. Con un gran desempeño durante todo el torneo, terminó perdiendo en los Cuartos de Final ante el representante peruano en "Globo de Oro", como se define cada encuentro después de un empate.

"Con mi coach y amigo creemos que es importante la agilidad para este juego, puede ser un plus. Enfocamos el entrenamiento en eso, en la rapidez, la habilidad y la agilidad", contó Elián Barrado Galati en la previa al Mundial de Globos 2021, el primero de la historia. "Envié el video y una semana después me contactaron por WhatsApp, tuve que mandar documentación y todo... y al rato me llamaron, firmé el contrato y ahora estamos ansiosos", agregó Barrado en diálogo con Rio Negro Radio.

Quien también formó parte del certamen fue otro argentino: Gerónimo "Momo" Benavides. El streamer argentino participó representando a Italia, ya que quien iba a hacerlo dio positivo de coronavirus en la previa y el platense tiene la nacionalidad italiana, por lo que decidieron que fuera él quien lo reemplazara. Momo está en España desde hace ya unas semanas, donde suele mostrarse en los streams con Ibai Llanos.