Preocupante mensaje de Luciana Salazar: "Que no me pase nada"

Luciana Salazar hizo su descargo en redes sociales y expresó que tiene miedo.

Luciana Salazar utilizó su cuenta personal de Instagram, para hacerle saber a sus seguidores que no se siente segura. En más de una oportiunidad, la artista se expresó a través de las redes en contra de Martín Redrado, con quien después de separarse tuvo más de una pelea. En esta oportunidad, aunque no haya aclarado a quién se refería, todo indicaría que el mensaje está dirigido hacia él.

A través de las historias de Instagram, Luciana Salazar escribió: "Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí. Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afectan. Y muchas tienen que ver con la maternidad".

Luciana Salazar publicó un mensaje aterrador

Sin decir a quién se refiere con todo este descargo que relizó públicamente, queda casi al descubierto que se trataría de Martín Redrado, ya que al mencionar la maternidad, indirectamente haría referencia a su ex pareja con quien tuvo problemas durante el proceso de convertirse en madre. Luciana Salazar agregó: "Siento tristeza y asco a la vez".

Antes de terminar, Luciana Salazar expresó que tiene miedo de que le pase algo, y aunque no denunció estar siendo víctima de amenazas, expresó: "Espero que no me pase nada, porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa". Por su parte, Martín redrado no se manifestó al respecto, como si nada hubiera pasado, publicó en sus redes un video de Plácido Domingo en el Teatro Colón.

Luciana Salazar también se expresó en Twitter

Luciana Salazar escribió anoche: "¿Llamará a toda su maquinaria para seguir desprestigiando a todas las partes involucradas? ¿Pedirá al grupo que ni se toque el tema y q lo cuiden? Hay una productora muy conocida que tiene varios programas a los cuales suele concurrir que tambien le pide que no se toque el tema.¿Censura?". "También pide lo mismo en una de las radios más importantes, ya que uno de los gerentes es muy amigo de él. ¿Terminará siendo una gran censura del tema?".

Los tweets de Luciana Salazar

Lejos de quedarse callada, continuó escribiendo en Twitter: "No entiendo para que me llamaron los periodistas del grupo diciéndome por favor que les conteste, sino los dejaron tocar el tema. Me esta censurando por todos los medios que lo “protegen” . CENSURA". "Ascooo ya esta operando hasta con los titulos!!! Con su agencia de comunicación. No solo me censura en todo el grupo A y alguna productora amiga tambien".