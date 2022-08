Marcelo Tinelli se cambió el color de pelo y se volvió viral en redes sociales

El conductor se convirtió en un usuario activo de TikTok y compartió el video que llamó la atención de sus seguidores.

Marcelo Tinelli se volvió viral en TikTok al compartir un particular video en donde se mostró con el pelo de diferentes colores. En los últimos meses, el conductor de Canta Conmigo Ahora se volvió un usuario activo de la red social para publicar videos breves, donde consechó miles de seguidores. Pero su último video fue uno de los más virales.

En medio de las grabaciones del programa de canto de El Trece, Tinelli se toma el tiempo de utilizar las redes sociales e interactuar con sus seguidores en las diferentes plataformas. Precisamente, recientemente compartió un video en su cuenta de TikTok en donde se mostró con diferentes looks en su cabello.

Tinelli utilizó un filtro de TikTok que le pone diferentes cortes de pelo y distintos colores. Al ritmo de una famosa canción de la plataforma de videos, el conductor de El Trece lució las diversas opciones de looks que le ofrecía el filtro mientras se grababa en un primer plano.

Aunque si bien "El Cabezón" desactivó los comentarios del video, recolectó miles de likes en pocos minutos e incluso muchos internautas descargaron el video y lo replicaron en otras redes sociales.

José María Listorti filtró por qué renunció a trabajar con Tinelli: "Muy presionado"

José María Listorti no le esquivó a un asunto que lo persigue desde hace tiempo: por qué decidió renunciar a seguir trabajando con Marcelo Tinelli, dueño de la productora LaFlia. El humorista brindó una entrevista en la que dio detalles sobre su adiós a la empresa del famoso conductor.

En una charla por El Nueve, Dante Gebel le consultó: "Te quería preguntar algo que me llamó la atención... creciste en el clan Tinelli. Saliste de LaFlia después de 30 años, que en su momento era Ideas del Sur. ¿Y eso no te da un sentimiento de orfandad?".

"Sí, es una decisión que me costó mucho tomar. Hablé primero con la almohada, con mi mujer Moria, que está por acá, me acompañó y es una gran compañera", comentó Listorti. Y agregó: "Lo hablé con gente que no es del medio y que no está contaminada de esto. Y son decisiones que uno va tomando".

"¿Y por qué?", indagó el presentador. Y curiosamente, José María señaló: "Porque sí, no le encuentro el motivo. Son muchos años y uno quiere cambiar". En tanto, y a modo de ejemplo, sostuvo: "Yo quiero saber cómo es jugar al truco sin el ancho de espadas. Yo, a Marcelo Tinelli, 'El Chato', Prada, Federico Hoppe...". Luego de ver una imagen junto a Tinelli en el estudio de TV, reaccionó: "Esa foto resume todo lo que nos hemos divertido cuando hablamos las últimas veces con Marcelo, nos emocionamos de todas las cosas que hemos vivido juntos. En mi familia lo queremos mucho y él me decía que también".