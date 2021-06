Maju Lozano, quebrada por un difícil momento familiar: "Todo es tristeza"

La conductora está pasando por un delicado momento personal, que hizo público a través de su cuenta de Twitter. "Una viene acá buscando consuelo", aseguró.

No son horas fáciles para Maju Lozano. La conductora de El Nueve ha sufrido dos pérdidas importantes en los últimos días. Su tía y su tío fallecieron víctimas del coronavirus, y la protagonista decidió expresar su pesar a través de su cuenta oficial de Twitter. Rápidamente, y por lo emotivo que fue su descargo, sus palabras se hicieron virales.

"Hoy falleció mi tía de coronavirus. La semana pasada murió mi tío, su marido, también por coronavirus. En una semana mis primos se quedaron sin padres… Todo es tristeza en mi familia, mucha tristeza… Y una viene acá como buscando consuelo o explicación a algo que no lo tiene", manifestó Maju Lozano, claramente consternada.

Luego, al recibir diferentes muestras de apoyo, la conductora escribió: "¡Gracias por tantos mensajes de amor! Abrazos desde el alma para todos los que están pasando por situaciones similares y aún más terribles… Lamento mucho sus dolores. Son tiempos muy duros para todos. Hay que seguir adelante y tener mucha fuerza y fe".

En septiembre de 2020, Maju Lozano también contrajo coronavirus pero, afortunadamente, logró salir adelante. En ese momento, y también a través de Twitter, quien está al frente de Todas las tardes expresó: "¡Hola lindores! Quería contarles que soy COVID positivo. Voy a cumplir con el aislamiento como corresponde. Estoy con algunos síntomas, leves, por eso me quedaré tranqui unos días para recuperarme. Pronto volveré a @todaslastardes @canal9oficial y al Club de Moro @la100fm. Gracias por los mensajitos de amor".

La critica lapidaria de Maju Lozano a Andy Kusnetzoff

Luego del fuerte descargo de Noelia Marzol dirigido hacia Andy Kusnetzoff, el conductor de Podemos Hablar no se ha manifestado públicamente sobre el episodio vivido en su programa. Sin embargo, colegas como Maju Lozano salieron a defender a la actriz y criticaron el accionar del periodista.

"Lo de Noelia me dio mucha pena, porque además es como la invitada perfecta, es una remadora que siempre se ríe, divina. Fue su incomodidad y es valiosa. Llega un momento en que uno ya no tiene resto para esas cosas. En otro momento quizá no hacía nada, o comentaba algo y quedaba ahí", comenzó diciendo Lozano, al aire de su programa radial Por si las moscas.

Acto seguido, Maju prosiguió: "Pero me parece que está bien cuándo uno se lastima, no le gusta, o se siente incómodo. Por ahí no se dio cuenta en el momento, y miles de veces uno registra las cosas después cuando las ve".