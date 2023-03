Luisana Lopilato se "operó" y quedó irreconocible

La famosa actriz mostró el resultado en sus redes sociales y rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Luego del furor de la obra de teatro de Casados con Hijos, Luisana Lopilato volvió a ser noticia luego de haberse sometido a una "operación" estética y quedar irreconocible. Inesperadamente, la actriz mostró el resultado en redes y llamó la atención de sus seguidores.

Tras haber finalizado una exitosa temporada de verano con la obra de teatro, la reconocida actriz y modelo decidió quedarse unos días más en el país para finalizar con sus compromisos laborales y disfrutar un poco de la familia. Sin embargo, en medio de esta ronda de responsabilidades, Luisana se tomó el tiempo para grabar un video humorístico en donde simuló hacerse una intervención quirúrgica.

La idea fue de Pablo Granados, quien compartió en sus redes sociales el video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Resulta que el humorista hizo una parodia de los programas estadounidenses que realizan cirugías plásticas y utilizó a Luisana de cómplice.

"Quiero estirarme como cuándo estaba en Rebelde Way", se escucha decir a Lopilato antes de que Granados le llenara la cara de cinta adhesiva y simulara haberle hecho un estiramiento. El video recorrió todas las redes sociales y rápidamente se llenó de comentarios halagando la belleza natural de la actriz.

Michael Bublé reveló la fórmula secreta en su matrimonio con Luisana Lopilato: "Es importante"

Michael Bublé habló sobre su relación con Luisana Lopilato y dio a conocer su dinámica para dividir sus rutinas laborales. El cantante se encuentra instalado en Buenos Aires por la participación de su esposa en la obra de teatro Casados con Hijos y en marzo se van en familia de viaje por una gira musical suya.

“Mi esposa y yo entendemos que la realización del otro es importante. No digo que seamos perfectos, nadie lo es, pero ambos tenemos ese entendimiento”, comenzó su descargo Bublé sobre las prioridades en su relación con la actriz de Rebelde Way y Alma Pirata.

Michael Bublé dialogó con la revista Red y reveló: "No estaré de gira durante ciertos meses el próximo año porque ella estará filmando una película, así que seré papá en el set. Luego ella hará lo mismo por mí. No nos importa lo que hacemos, estar juntos es el objetivo".

"Me vine de Canadá con toda la familia y bueno, ya estamos instalados para dos meses acá. La verdad que estoy re contenta, re feliz. Y también es una experiencia para que mis hijos puedan verme en el teatro", reveló Luisana en diálogo con Infobae, sobre los movimientos familiares que hicieron para estar todos juntos a pesar de su trabajo. Y sumó: "Estoy con muchas ganas, hace tanto que no estoy en el Gran Rex y tengo los mejores recuerdos. Me lo conozco de memoria. Ya voy a cada rincón y digo: “Huy, mirá, el corralito”. Nosotros en Chiquititas teníamos un corralito que era donde había un cuarto de juegos".