La devastadora despedida de Vero Lozano: "Un vacío grande"

La conductora hizo un conmovedor posteo en Instagram sobre el doloroso momento que atraviesa ella y su familia.

Verónica Lozano es una de las máximas figuras de Telefe. La conductora de Corta por lozano en más de una oportunidad mostró la intimidad de su hogar, debido a que muchas veces salió desde su casa. Por lo que el duro momento que le toca atravesar a su familia conmovió a todos sus seguidores.

La presentadora fue homenajeada el pasado martes por su cumpleaños. La producción del ciclo le organizó una divertida fiesta a la que accedieron compañeros y los colegas de la señal y que se vivió en el vivo, en los cortes y al finalizar el programa. Y si bien se la vio contenta, también estaba lidiando con el dolor.

“Mi rubio surfer han pasado varios días de tu partida. Me cuesta escribirte, has dejado un vacío grande y peludo", comenzó Vero el tierno escrito con el que se despidió de su perro. "Falta tu olor a perro húmedo, gran nadador de todas las temporadas. Tu ladrido fuerte al llegar del canal, tu mano amorosa pidiendo cariño e hidratos.Tu cara china y sonriente”, continuó sobre Chopper, el can que acompañó a la familia durante 11 años.

“Acá estamos... Ella te busca por la casa, Tikki tomó tu camita, Luna pregunta por vos y Copito está más pegadito. Rossi, Cesar y Carlos te extrañan mucho, compartimos fotos y anécdotas. También Gina y Jose. Tod@s. Cada persona que te conoció recuerda tu amor y ternura, tu mano generosa. Tu compañía amiga”, escribió conmovida.

Luego agradeció a quienes lo cuidaron y controlaron hasta su último suspiro. También compartió su manera de llevar adelante el duelo: “Acá estoy con el pelito que te corté y atesoro. Te imagino en el cielo de los perros, moviendo la cola y buscando una nube llena de agua”. “Te amo. Gracias por estos 11 años de amor incondicional. Huelo tu collar para tenerte un rato más. Chopper 2012-2023″, cerró.

El posteo incluyó un video con distintas imágenes de la mascota a lo largo de esta década y musicalizó con la canción “Kiss of life” de Sade. La publicación no pasó desapercibida y en minutos se llenó de "likes". "Groso Chopper !! Un crack más en el cielo perruno . Love you my friend !!", le escribió su amigo Leo Montero, otro reconocido amante de los animales.

Vero Lozano habló sobre los premios Martin Fierro y sorprendió a todos

Falta un mes para la entrega de los premios Martín Fierro 2023 y aún no hay certeza sobre la conducción del evento que trasmitirá Telefe. Hace unos días, se confirmó que Susana Giménez no estará a cargo de la velada, como trascendió en un primer momento, aunque no se descarta que entregue un premio especial.

En la misma línea, la participación de Marley en gala también está en duda. El papá de Mirko se encuentra en Colombia grabando Survivor y podría no llegar a tiempo debido a retrasos que provocó el clima de la selva.

En este contexto, surgieron dos nombres para forma la dupla de conducción de la ceremonia: Verónica Lozano y Santiago del Moro. Aunque la presentadora de Corta por lozano aseguró que nadie del canal se comunicó con ella. "¡Dios, no tengo ropa!", indicó con su característico humor ante la consulta de Primicias Ya. Y aclaró: "La verdad es que prefiero ir de invitada, menos laburo. Pero si me dicen, lo haré encantada".

Por otro lado, Laura Ubfal reveló en Intrusos que se baraja la posibilidad de que Jorge Rial sea homenajeado. Sobre esto, Vero también dio su opinión: "Es un excelente conductor, lo que decida APTRA está bien".