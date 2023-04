Una reconocida periodista destrozó a Leo Montero: "Miedo de perder el laburo"

Una destacada periodista no dudó en apuntar contra Leo Montero y aseguró que vivió una mala experiencia cuando compartió programa con el relator de básquet.

Una reconocida periodista sorprendió en LAM al revelar la mala experiencia que tuvo al trabajar con Leo Montero. "Todos estaban enfermos, lo que pasa es que nadie decía nada porque tenían miedo de perder del laburo", aseguró la cronista invitada al ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

Los integrantes de LAM siempre saben qué teclas tocar para provocar filosas respuestas en sus invitados, una cualidad que Ángel de Brito explota al mango. Es que al conductor le gusta generar títulos que luego retumbarán no solo en otros programas de espectáculos y portales sino también en las redes sociales. Y así lo hizo hace unos días, cuando tuvo a Marisa Brel como invitada en el piso de su programa de América TV.

En LAM le preguntaron a la expanelista de Gran Hermano sobre alguna mala experiencia que haya tenido en su extensa trayectoria y la periodista no dudó un segundo. "Fue Leo Montero. No me sentí cómoda trabajando con él, sí con Vero Lozano que es todo lo que está bien", comenzó asegurando, contundente. A continuación, la periodista detalló cómo la pasó cuando compartió AM en Telefe con el relator de la NBA.

"En pleno invierno, el muchacho ponía el aire a 25 grados bajo cero y nos congelábamos todos", reveló Brel, que en esa época estaba haciendo un tratamiento in vitro, por lo que esa temperatura no la hacía sentir bien. En ese sentido, contó que decidió encarar a Montero para plantearle su molestia: "Como buena sagitariana y siempre la voz del pueblo, le decía ‘Leo, ¿podés poner el aire un poco más alto?’, estaban todo enfermos, con angina y él decía ‘no, no’. No le importaba nada, solo él y nada más que él".

"Y al mes, que yo vivía enferma, me fui. Cuando no soy feliz en un lugar, me voy. Todos me entendían y todos lo sufrían, pero nadie hablaba", sumó la periodista, al tiempo que reconoció que el programa estaba "buenísimo" y le encantaba pero no la pasó bien porque sintió que Montero "no era un buen compañero". Para cerrar, Marisa Brel reflexionó: "Esto no era un capricho, era que no me sentía bien porque estabas con las hormonas. Y todos estaban enfermos, lo que pasa es que nadie decía nada porque tenían miedo de perder del laburo. Yo me fui".

No se pueden ni ver: Yanina Latorre y Viviana Colmenero, a los gritos en LAM

Yanina Latorre y Viviana Colmenero se sacaron chispazos en pleno vivo por América TV frente a la mirada de todos sus compañeros. El tenso momento se dio en LAM, por lo que el conductor Ángel De Brito y parte de su panel tuvieron que intervenir para apaciguar las cosas y no se le vaya de las manos.

En la emisión del jueves 27 de abril, se vivió otra incómoda situación en LAM que alimenta las internas que hay dentro del programa de espectáculos. La periodista Yanina Latorre y la panelista ex Gran Hermano Viviana Colmenero soltaron una serie de comentarios luego de hablar de las oportunidades laborales que tuvieron los exparticipantes del reality show de Telefe una vez afuera de la casa.

"No te llamaron para hacer ninguna serie ni para actuar. Hablo de la realidad, de los hechos. Te ponés muy a la defensiva, muy agresiva", lanzó Latorre. En ese momento, Colmenero comenzó a hablar de su trabajo como periodista de LAM. "Ustedes tampoco son ningún best seller. Se nota que no sos periodista ¿sabes por qué? Porque los entrevistados siempre se quejan de que vos querés meter bocadillos, interrumpir", señaló.

"No te voy a permitir que te metas con mi laburo". Yo empecé a laburar y me va muy bien", expresó enojada Yanina. "¿Sabes qué diferencia hay entre Taboada, Ángel y Feudale? Se re nota que no sos periodista", agregó picante quien ganó la edición 2003 de Gran Hermano. "Claro... por eso conduzco yo cuando no está Ángel", respondió Yanina. Minutos más tarde, se metieron Nazarena Vélez y Marcela Feudale para calmar la situación y luego De Brito siguió el curso del programa que quedó con mucha tensión acumulada por esta feroz pelea.