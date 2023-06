La reacción de Jorge Rial ante el posible homenaje en los Martín Fierro: "Nadie"

El periodista podría ser homenajeado en la próxima entrega de los premios Martín Fierro y al enterarse dio una respuesta fiel a su estilo.

Los premios Martín Fierro van de polémica en polémica. Como si no fueran suficientes las constantes versiones sobre los conductores del evento, ahora se conoció que los directivos de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radio Argentina (APTRA) planean homenajear a Jorge Rial. El conductor siempre defenestró a la organización y contó cuál fue su reacción cuando se enteró.

El pasado miércoles, Laura Ubfal reveló que en la próxima ceremonia de los premios más importantes de la televisión argentina, que serán trasmitidos por Telefe, el conductor de Argenzuela podría ser homenajeado. "Se está evaluando un homenaje en los Martín Fierro a una figura amada y odiada, pero sin lugar a dudas una figura enorme de la televisión argentina: Jorge Rial", afirmó la periodista.

La mala relación entre el periodista de C5N y la entidad que preside Luis Ventura es conocida. Además de hablar pestes sobre los premios y sus organizadores, en más de una oportunidad filtró los nombres de los ganadores.

Ante esta situación, un móvil de Socios del Espectáculo fue en busca de Rial para saber qué le parecía y el periodista fue contundente. "A mí no creo que me hagan nada. Tampoco lo necesito", subrayó.

Asimismo, explicó no estar en contra de los Martín Fierro sino de APTRA, remarcando que son dos cosas distintas. De hecho aseveró: "Para mí el Martín Fierro es el mejor premio de la televisión".

"Yo personalmente creo que tengo una trayectoria y una carrera... Estoy feliz con lo que hice. No necesito que nadie me diga si estuvo bien o estuvo mal", aseveró y agregó: "Yo estoy conforme. Camino por la calle y no tengo problema, así que no necesito ningún reconocimiento a esta altura de mi vida".

Por último, Rial reconoció que acaba de pasar por una situación límite- se recupera del infarto que sufrió en Colombia y casi le cuesta la vida, por lo que "cualquier cosa que venga ahora" será bienvenida. "Creo que Intrusos se merece un reconocimiento... Son 23 años. No yo, pero el programa sí", concluyó.

Jorge Rial le puso los puntos a su hija More

En medio de su recuperación, Jorge Rial quedó envuelto en una polémica con su hija mayor: Morena Rial. La joven dio una extensa entrevista en LAM y reveló que están distanciados: "Es lo único que puedo decir por el momento. No voy a hablar de él porque estoy distanciada. Nos distanciamos los dos. Es un tira y afloje nuestra relación".

Las filosas declaraciones de More motivaron la reacción de su padre, quien fue categórico respecto de su postura frente a la distante relación que mantienen. "Hoy la prioridad soy yo", enfatizó, en diálogo con A la tarde.

Luego, Jorge hizo referencia al infarto agudo de miocardio que sufrió en Colombia. "Hoy tengo que pensar mucho en mí, en mi salud. La pasé mal, así que hoy es mucha tranquilidad", cerró dejando en segundo plano su frío vínculo con Morena.

Sin embargo, el notero intentó ahondar en la interna familiar, pero Rial fue terminante: "Yo no tengo conflicto con nadie". "Estoy descansando, recuperándome. En otra etapa de mi vida. Muy bien y muy agradecido. Estoy acá", agregó.

A continuación, afirmó: "Ahora mis hijas ya son grandes, están criadas, tienen su vida". Y antes de despedirse reiteró que está centrado en sí mismo. "No me tengo que preocupar yo por ellas. Me preocupo lo mínimo indispensable, pero ninguna de las dos depende de mí", indicó.