Jorge Rial recibió el dardo menos esperado de su hija Morena: "Lo puedo decir"

La cantante de cumbia habló de su difícil relación con su padre. Jorge y Morena Rial están distanciados y la joven reveló los motivos.

Jorge Rial recibió duras declaraciones por parte de su hija Morena en televisión después del infarto que vivió en Colombia. El conductor de C5N fue deschavado por su hija, quien se refirió a algunos manejos de su padre de manera crítica.

"Estamos distanciados. Es lo único que puedo decir por el momento. No voy a hablar de él porque estoy distanciada. Nos distanciamos los dos. Es un tira y afloje nuestra relación. La relación no se va a cortar nunca porque es el abuelo de mi hijo", comenzó su descargo la hermana de Rocío Rial, en dialogo con el ciclo Socios del Espectáculo, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en las mañanas de El Trece.

Rial se refirió a los descuidos por parte del fundador de Intrusos en relación a su salud coronaria y le envió un fuerte reto en vivo, a pesar de estar distanciada del periodista. "Que se cuide. Que no tome tanto café", comentó a modo de chicana la joven.

"No quiero ningún gesto. Dejémoslo ahí. No creo que vaya a pasar (esta distancia), pero bueno. Está la mejor. Tampoco me hablo mucho con mi hermana. Yo soy yo, con mi hijo y mis amigos. Ellos son ellos. Mi vida es mi vida. Su vida es su vida. Es así", agregó Morena. Y cerró: "No se tiene que meter nadie en mi vida. Yo no me arrepiento nada de lo que hice ni de lo que haga. Todo lo hago con pensamientos, o sentimientos".

Jorge Rial, sobre el momento del infarto

"Yo soy muy cabeza dura, a los 15 minutos me fui a bañar. Con el baño, el dolor no pasó. Dije 'esto es más de lo que yo creía' y llamé a mi cobertura médica rápido. Efectivamente, entró un médico diciéndome ‘estás transitando un infarto’. El cuerpo se va a recuperar rápido, el tema es la cabeza, porque estuve diez minutos muerto", comentó Rial en diálogo con Argenzuela. Y cerró: "En mi historia clínica figura muerte súbita. La peleé seis días en una cama. No dormí por tres días. Descubrí que tengo una paciencia que pensé que no tenía. Yo les decía que hagan lo que quieran. Ustedes me salvaron la vida. Y la verdad que le pegaron con todos los medicamentos".