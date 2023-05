Cambio de planes: Telefe cambia los conductores del Martín Fierro

Salió a la luz el operativo que prepara el canal ante el imprevisto que afectó a una de sus figuras. Laura Ubfal reveló todos los detalles para la esperada ceremonia.

Los Martín Fierrro, la ceremonia de premios más importante de la televisión argentina, desató varios conflictos en Telefe. El canal será el encargado de transmitir el evento y hasta el momento lo único que se sabía era que Marley iba a ser el conductor. Sin embargo, algo pasó en las últimas horas y las autoridades del canal tuvieron que activar un plan de emergencia.

La gran fiesta de la industria televisiva nacional será el próximo 9 de julio en el hotel Hilton de Puerto Madero. Inicialmente circularon versiones de que Alejandro Wiebe y Wanda Nara iban a formar la dupla de conducción, pero la presentadora de MasterChef habría perdido su lugar en manos de Susana Giménez.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente por un imprevisto que pone en riesgo la presencia de Marley. El padre de Mirko está instalado hace algunas semanas en la selva colombiana, donde se desarrolla el reality Survivor, y, según sostuvo Laura Ubfal, se registraron muchas lluvias en la zona por lo que podría haber demoras en las grabaciones

Es por eso que si Marley no llega a tiempo al país, Telefe ya eligió a los conductores de la entrega de premios: Santiago del Moro y Vero Lozano. La periodista contó que aún falta definir conductores de las notas en la alfombra roja; de los comentarios de moda y de las redes. "Por ahora, Wanda no está en la lista", agregó.

Por otra parte, Ubfal confirmó que las autoridades del canal ya cerraron los espectáculos musicales del evento. Uno da las figuras que cantará será Abel Pintos (jurado de Got Talent) ya se comprometió a participar y también podría sumarse Ricardo Montaner, uno de los coachs de La Voz Argentina.

Además, reveló que comenzó a circular el ayuda memoria para que puedan votar los miembros de APTRA con los mismos 35 rubros del año pasado y está incluida la terna de “Musical”. El rubro despertó rumores que indicaban que iban a quitarla para evitar la presencia de Jey Mammón.

Las internas en Telefe por los premios Martín Fierro

En LAM revelaron el insólito pedido que habría hecho Susana Giménez de cara a la ceremonia de los premios Martín Fierro que serán transmitidos en vivo por la pantalla de Telefe. "La odia", aseguraron en el ciclo que conduce Ángel de Brito sobre la demanda de la diva para ser parte de la celebración.

Susana Giménez es sin dudas una de las personalidades más importantes que todavía tiene la televisión argentina, junto con Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli. Esta necesidad de mantenerlos felices en ocasiones también provoca que las autoridades deban tomar fuertes decisiones. Así fue que en el canal tomaron una drástica decisión para que Susana asista. "Escuchá lo que dicen acá los de Telefe. Susana va a hacer una pequeña presentación al principio. Después van a conducir Wanda y Marley", comenzó Yanina Latorre, leyendo desde su teléfono.

"No le dieron absolutamente nada a Vero Lozano, porque si se destaca Vero, Susana no te va. Derecho de Telefe", completó la filosa información la "angelita". Al escuchar lo que contaba Latorre, Ángel de Brito opinó: "La odia". En ese sentido, De Brito se lamentó al aclarar que todo esto era por Jorge "Corcho" Rodríguez, ex pareja de Susana Giménez y actual marido de Lozano, con quien también tiene una hija, Antonia. "Me parece una pelotudez a esta altura del partido", coincidió Yanina Latorre para concluir la información.