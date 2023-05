Telefe definió el futuro de Susana Giménez en la televisión

La diva de la televisión está radicada en Uruguay desde la pandemia y hace años dejó de tener un programa semanal en el canal.

Susana Giménez es una de las máximas estrellas de la televisión y del país. La diva de los teléfonos es hace más 30 años es la figura de Telefe, pero también es cierto que no tiene un programa con regularidad en pantalla desde 2019. La situación llamó la atención de sus fanáticos, pero lo cierto es que las autoridades del canal tomaron una decisión al respecto y ya definieron su futuro.

Susana está radicada en Uruguay desde la pandemia. Más precisamente en la chacra La Mary, propiedad que lleva el nombre de la película que la catapulto a la fama, ubicada en Rincón del Indio, a tan sólo 5 minutos de Punta del Este. No obstante, su estadía al otro lado del Río de la Plata será interrumpida.

Cada vez falta menos para la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023, un evento que desató internas en Telefe, el canal que estará a cargo de la transmisión. Hasta el momento sabía que se llevarán a cabo el 5 de julio en el Hotel Hilton, pero la conducción era un misterio.

Esa situación cambió en las últimas horas y Guido Zaffora reveló que las autoridades de la señal ya eligieron: Marley será el conductor, al igual que el año pasado, y estará acompañado por Susana Giménez. La noticia causó gran impacto en el estudio de Instrusos, ya que había muchos rumores que indicaban que Wanda Nara iba a ser la partenaire del padre de Mirko.

“No solamente va a conducir, sino que va a hacer la presentación y la primera parte del premio”, adelantó el periodista, jugando al misterio. y agregó: "La conductora elegida por Telefe para conducir el premio va a ser, nada más y nada menos, que Susana Giménez".

Según explicaron, la fiesta estará dividida en dos partes, una con la dupla de conductores clásicos del canal y la otra, por figuras de la emisora. “Susana haría una especie de presentación. No es una conducción completa. Me dijeron que la primera parte van a estar Marley y Susana y la idea es que después sea coral”, precisó Laura Ubfal. “Quieren que otras figuran tengan momentos de color, pero todavía no hablaron con nadie”, mientras contaba que en esa parte sí podría contar con la presencia de Wanda.

El nuevo blooper de Susana Giménez en las redes

Ya se volvió una costumbre que Susana Giménez cometa errores en sus redes sociales. Muchas veces, la diva afirmó que tiene dificultades para manejar sus cuenta y reconoció que comete errores. Y el pasado domingo volvió a protagonizar un blooper en Instagram, en medio de la caída que sufrió la red social.

La diva, luego de haber estado en Buenos Aires, subió sin querer una "perlita" en su casa de Uruguay: Susana hizo un boomerang en el que se ve una parte del cuerpo de la diva, quizás el brazo, y una habitación con techos de madera y un empapelado blanco con flores. Al darse cuenta de la publicación, la conductora borró enseguida el video.