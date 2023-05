Nacha Guevara volvió a al carga contra Susana Giménez: "Nunca"

Nacha Guevara volvió a la carga contra Susana Giménez: "Nunca"

La estrella del musical redobló la apuesta y volvió a apuntar contra la diva de la televisión. Nacha Guevara fue entrevistada en Implacables y fulminó a la estrella de Telefe.

Nacha Guevara volvió a apuntar contra Susana Giménez. La actriz había criticado a la diva por irse a vivir a Uruguay y hablar mal de nuestro país, porque "ella es lo que es gracias a la Argentina". La frase llegó a los oídos de la conductora y sostuvo que la estrella de la comedia musical "necesita cámara".

El entredicho entre las máximas figuras del espectáculo causo gran revuelo, pero todos creían que con el correr de los días el conflicto iba a quedar en el pasado. Sin embargo, Nacha redobló la apuesta: "La fortuna la hizo en Argentina, que sea agradecida".

Durante su visita a Implacables, cuando le consultaron por sus dichos contra Susana, manifestó: "Vamos a explicar lo que es ser internacional. ¿Dónde hizo su dinero Susana? ¿Lo hizo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Brasil? ¿No, verdad?", se preguntó con ironía. "Ella toda su carrera y su éxito, es una mujer muy trabajadora, lo ha hecho aquí", subrayó.

"Este país le ha dado mucho. A eso me refiero con que no es internacional. Es una estrella nacional, grande como una casa, adorada por todo el mundo, y que este país le ha dado todo lo que tiene", continuó y agregó: "Entonces, lo que no me gusta, es que se vaya del país a criticarlo, a este país que le dio todo, que le permite estar en ese país (Uruguay) como una reina, con una casa extraordinaria... un poquito de agradecimiento".

"Yo creo que es por lo que ha trabajado también, que tiene la posibilidad de tener esa casa, porque ha trabajado en Perú, Miami, Venezuela, Italia...", le planteó Daniel Gómez Rinaldi. "No, no, no... cositas... La fortuna la hizo acá, entonces sé agradecido con el país que tanto te dio", le contestó al periodista.

"Por otro lado, la aprecio mucho, es muy buena compañera", aclaró y reiteró: "No me gusta cuando critica algo que debería agradecer". De inmediato, le consultaron si habla habitualmente con Susana, y Nacha fue tajante. "Nosotras no nos hablamos mucho, no somos amigas, nunca fuimos amigas, pero siempre he tenido buena relación", indicó.

Carlos Perciavale opinó de la pelea y destrozó a Nacha Guevara

Carlos Perciavalle, amigo tanto de Susana Giménez como de Nacha Guevara, fue consultado por el insólito enfrentamiento que se dio entre ambas figuras. En una entrevista con A la Tarde, el actor se refirió a la "guerra de divas" e insinuó que quizá la actriz se está colgando un poco de la estrella de Telefe

Perciavalle, entre risas, fue irónico sobre la pelea y lanzó: “Me encanta que estén disgustadas o que sean noticia, porque entre las dos juntan como 400 años. Es una cosa maravillosa que la gente a los 400 años tenga todavía energía para pelearse y para discutir". "Sobre todo, porque Nacha está por estrenar un espectáculo en la calle Corrientes, Nacha en Pijama, que le va a ir brutal”, subrayó.

Luego, avaló la posibilidad de que Guevara se esté colgando de la fama de Susana, pero no solo lo hace ella, sino cualquiera que necesite un poco de promoción. "A Susana siempre le va a brutal, porque ella es la reina de corazones, la número 1, la número 01. Está antes que todo el mundo. Además, todos cuando precisamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? A la buena, vieja y querida Susana Giménez”, afirmó.

“Si Susana no es una estrella internacional, es porque quizás no quiso, porque tenía demasiado que hacer en Buenos Aires, siempre tuvo que llenar los teatro", sostuvo cuando le preguntaron si su amiga era una estrella internacional. "Acá mismo, en el Enjoy, llenó el teatro todos los días. Yo tardé semanas en venir porque no me podían poner una butaca en primera fila, estaba repleto. Y más internacional que triunfar en Punta del Este, no hay”, añadió el artista uruguayo.

Por último, Carlos, reveló que la disputa entre ambas no es nueva, sino que viene desde años atrás, y negó que se deba a algún amor u hombre del pasado. “Nunca se disputaron un amor, nunca les gustó el mismo tipo de hombre. Tuvieron muchos ambas, pero no”, cerró antes de despedirse.