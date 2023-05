Nacha Guevara se hartó y dijo lo que todos piensan de Susana Giménez: "No me gusta"

La estrella del musical apuntó contra la diva de la televisión. Nacha Guevara fue contundente en su descargo sobre el lugar que ocupa hoy Susana Giménez en los medios.

Nacha Guevara opinó sobre los dichos de Susana Giménez sobre Argentina y las críticas que esas declaraciones le significaron a la diva. La artista que ha interpretado a personajes icónicos como Evita y Tita Merello fue tajante en su descargo contra la actriz.

"A Susana la veo poco porque está perdida allá por las estepas", enunció Nacha en diálogo con Marcelo Polino en su ciclo de Radio Mitre. El periodista fue incisivo desde su lugar y le preguntó a su amiga por su opinión ante las críticas que recibió Susana por radicarse en Uruguay y hacer comentarios de desconformidad sobre Argentina.

"Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse diez tapados de visón, no sé, que haga lo que quiera", respondió contundente la galardonada actriz. Y agregó: "Ahora, no me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta".

Giménez había sido crítica del gobierno de Alberto Fernández en su descargo sobre Argentina y se expresó disconforme con la inseguridad y la realidad económica del país. "Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen 'enjoy (disfrutá), qué lindo auto'... Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico es la Argentina. No lo toleran", había soltado Giménez.

Nacha Guevara, sobre la vejez y la jubilación

"Creo que la jubilación es como una sentencia de muerte. Terrible. Te jubilan. ¿Y ahora qué hacemos? Trabajaste durante 40 años todos los días en un mismo lugar a lo mejor, tenés una rutina de vida completamente establecida y de repente dicen: muchas gracias, ahora vas a cobrar mucho menos de la mitad y arreglate", sentenció Guevara en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y concluyó: "Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando le contás cómo está. Te dicen: 'ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo'. Es increíble pero es así".