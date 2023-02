Carlos Perciavalle destrozó a la hija de Susana Giménez: "Estúpida"

Carlos Perciavalle sorprendió con una serie de durísimas y polémicas declaraciones sobre Susana Giménez y su hija, Mercedes Sarrabayrouse.

Carlos Perciavalle quedó en el centro de la polémica en las últimas horas después de que se viralizara una conversación que mantuvo con Susana Giménez en la que apuntó contra Mecha Sarrabayrouse, la hija de la diva de los teléfonos. "¿Se deprime la estúpida?", disparó picante el humorista en la grabación que se hizo tendencia en las redes sociales.

Susana Giménez y Carlos Perciavalle mantuvieron una amistad durante años, pero en la relación se quebró y se distanciaron. En el último tiempo, el humorista y la diva habrían tenido un acercamiento, según lo que aseguraban ambos, pero esta cercanía podría terminarse muy pronto después del video que se viralizó de Perciavalle en las redes sociales y que levantaron distintos programas de espectáculos.

Es que en la grabación se puede ver al humorista hablando por teléfono como si fuera uno de sus clásicos monólogos. "Susana querida, ¿Dónde estás? No volvés a Punta del Este, faltabas vos acá", comenzó Perciavalle en una charla desde la misma ciudad uruguaya en la que vive Giménez. Filoso, el humorista siguió: "Pero estás divina, dejate de embromar, monísima. Te quedan cuatro pelos, brutales, aunque uses la peluca maravillosa de Miguel Romano".

Pero eso no fue nada en comparación a lo que dijo de Mecha Sarrabayrouse, la hija de la diva de los teléfonos. "¿Y cómo está la loca de Mercedes? Que hija de puta, vos no tenés nada que ver, pero nunca laburó che, que se deje de joder, ¿Y se deprime la estúpida?", disparó furioso el humorista.

"Qué sería de todos nosotros que laburamos como locos y no nos deprimimos nunca, tendrías que haberle conseguido un laburo a esa chica. No sé, que vaya a vender pescado", siguió durísimo Perciavalle con su polémico monólogo. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta si del otro lado del teléfono realmente estaba Susana Giménez o solo se trató de una movida publicitaria para promocionar el espectáculo del humorista en Punta del Este. En ese sentido, por el momento ni Susana ni su hija hicieron declaraciones públicas al respecto.

