El impensado video de Susana Giménez en Telefe: "Acá le decimos porro"

Se viralizó una sorpresiva publicación en la que Susana Giménez está charlando sobre el consumo de cannabis y hasta aceptó probar. El video que recorre las redes sociales.

Susana Giménez se volvió viral en las redes sociales y no precisamente por su actualidad laboral. Es que filtraron un video de la diva hablando del consumo de marihuana con la actriz mexicana Verónica Castro y una de sus declaraciones sorprendió a todos, ya que aceptó fumar un cigarrillo de ese contenido en pleno vivo por Telefe.

En el año 2018, Susana Giménez todavía trabajaba para Telefe, el canal donde más desempeñó sus actividades televisivas. En una de sus emisiones especiales, la conductora viajó hasta México para encontrarse con la actriz Verónica Castro, quien interpretó al personaje de Virginia de las Moras en la serie La casa de las flores.

La artista mexicana interpretó a una mujer que se la pasaba fumando marihuana y sobre ese tema es que ambas decidieron conversar en esa edición del programa. "El mundo entero cambió, viste que ahora los chicos no fuman o la mayoría no fuman. Ahora chupan, los niños chupan", expresó Susana sobre el consumo de alcohol.

Allí fue cuando Verónica se refirió a la reconocida pipa con la que se hizo famosa, ya que tenía que ver con el personaje que hizo en la serie La casa de las flores. "Ay, la pipa tuya se hizo famosa en el mundo ¿La trajiste?", le dijo la conductora de Telefe. "¿Quieres?", le preguntó sorprendida Castro. "Bueno, dale", respondió "Su" entre risas. Minutos más tarde, la actriz confesó el trabajo que le tomó aceptar ese papel. "La escena en la cama, la fumada del churro este...", dijo. "¿Churro le dicen allá? Acá le decimos porro", explicó la diva argentina.

Este momento de la entrevista realizada en 2018 se volvió viral en las redes, ya que un usuario de Instagram editó todo para que parezca que habían efectivamente fumado marihuana en vivo, motivo por el cual se generaron un sinfín de reacciones. "Espléndidas, diosas"; "Las amo. Susana sos lo más"; "Son muy divertidas", fueron algunos de los comentarios expresados.

La revelación de Susana Giménez tras 24 años alejada del cine: "No puedo creer"

La diva Susana Giménez volverá a protagonizar una película, tras 24 años, de la mano del director Diego Kaplan y del productor Lucas Akoskin, en una cinta que comenzará su producción en Buenos Aires en octubre próximo. "No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; la verdad es que no lo tenía en los planes. Pero Diego (Kaplan) es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando él me presentó el proyecto, no pude resistirme y me lancé de inmediato", dijo Susana Giménez en un comunicado de Variety.

La película no sólo es el regreso de la diva a un rol protagónico en la gran pantalla tras Esa maldita costilla (1999), de Juan José Jusid, sino también una apuesta de los productores por las salas. El objetivo es el de convocar al público a los cines. "Sabemos que ir al cine es un esfuerzo. Que las plataformas tienen constante oferta y que uno la piensa dos veces antes de ir a un cine hoy en día. Nuestra intención es que con esta peli no haya nada que pensar. Que la gente quiera volver a las salas. Especialmente a ver a Susana", enfatizó Akoskin a la agencia de noticias Télam.

La historia gira en torno a una célebre pero poco ortodoxa psicóloga infantil encarnada por Susana, que lucha por sacar a su propio hijo de 43 años de la casa familiar. El título de la película, como también el resto del reparto, será anunciado en las próximas semanas. Las locaciones, a su vez, tampoco están confirmadas.