El desesperado pedido de Jorge Rial tras su infarto: "Necesito ayuda"

Jorge Rial volvió a la televisión e hizo un urgente pedido, tras el infarto que sufrió en Colombia.

Jorge Rial reapareció tras el infarto que sufrió en Colombia e hizo un alarmante pedido a su entorno. El conductor de Argenzuela (C5N) fue de visita a su programa para saludar a su público y llevarle tranquilidad, pero luego de relatar el desesperante momento que vivió en torno a su salud, cuando casi pierde su vida a causa de sus problemas cardiovasculares, e hizo un sorpresivo pedido de ayuda.

Mientras algunos especulaban con la vuelta inmediata de Rial a la pantalla chica, otros sostuvieron que el conductor aún no estaba listo para volver a su ritmo de vida normal. El conductor fue de visita al programa y le explicó a su audiencia que todavía no se sentía con las energías para volver. Antes de irse, deslizó unas palabras que despertaron preocupación: "Necesito ayuda".

Todo comenzó cuando estaba en Colombia y sintió un fuerte dolor de pecho, que jamás antes había sentido. "Yo soy muy cabeza dura, a los 15 minutos me fui a bañar. Con el baño, el dolor no pasó. Dije 'esto es más de lo que yo creía' y llamé a mi cobertura médica rápido", recordó. Afortunadamente, los especialistas actuaron a tiempo y de manera adecuada.

"Efectivamente, entró un médico diciéndome ‘estás transitando un infarto’. El cuerpo se va a recuperar rápido, el tema es la cabeza, porque estuve diez minutos muerto. En mi historia clínica figura muerte súbita. La peleé seis días en una cama. No dormí por tres días. Descubrí que tengo una paciencia que pensé que no tenía", sumó Rial. En este sentido, destacó el trabajo de los médicos: "Yo les decía que hagan lo que quieran. Ustedes me salvaron la vida. Y la verdad que le pegaron con todos los medicamentos".

Ante la pregunta de si iba a regresar a su trabajo, aseguró que todavía no era el momento. “Estoy elaborando todo lo que pasó, tengo que hablar con mucha gente. Mi relación no es caótica ni dramática. A partir de ahora no le tengo miedo. Pero algo me hizo volver. Esto pasó porque se tapó una arteria. Se especuló con un montón de cosas”, explicó. Además, agregó que pronto empezará rehabilitación para recuperar su voz y suministrar mejor el aire de sus pulmones. "Hasta que no encuentre el eje, va a ser difícil que pueda hacer otra cosa. Necesito ayuda", cerró.

La extraña experiencia de Jorge Rial tras su infarto

El conductor de C5N contó, durante aquella conversación, que vivió una extraña experiencia mientras estaba internado: escuchó la voz de su nieto, que le dio fuerzas para seguir. "Cuando yo estaba despertando, intentaba decirles que estaba vivo. En ese momento, sentí la voz de mi nieto que me decía 'dale, Tata', y que no estaba ahí, cuando me sacan las gasas de los ojos, y clavé la mirada a la enfermera", recordó.

A partir de todo esto, el conductor aseguró que tiene una mirada completamente diferente de la vida. "Yo quiero saber si traje algo, si volví para algo o dejé algo que cargué en la Tierra. Estoy en ese dilema. Te volvés más simple y sencillo. Después de eso, pensás en la gente que dejás, pensaba en mi nieto, mis hijas, mis amigos... La muerte la sufre los que quedan, no el que se va, salvo que tengas una enfermedad muy dolorosa", concluyó.