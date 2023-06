Se pudrió todo entre Susana Giménez y Rial antes de los Martín Fierro: "No"

La conductora de Telefe le hizo la cruz al periodista luego de recibir fuertes críticas de su parte. Por qué los premios de APTRA podrían sumar un nuevo capítulo al conflicto.

Los premios Martín Fierro siguen despertando polémicas. Tras las internas que se desataron en Telefe, canal encargado de la transmisión dela ceremonia, por la conducción del evento, ahora la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) habría decidió hacerle un homenaje a Jorge Rial y ya saltaron las primeras chispas.

"Se está evaluando un homenaje en los Martín Fierro a una figura amada y odiada, pero sin lugar a dudas una figura enorme de la televisión argentina: Jorge Rial", adelantó Laura Ubfal. La información ya llegó a una de las máximas figuras de la televisión y no dudó en manifestar su malestar.

El dato de Ubfal llamó la atención a los integrantes de Intrusos, ya que el conductor es un histórico enemigo de la organización a cargo del premio. El periodistas se encargó de defenestrarlos en reiteradas oportunidades y nunca asistió al evento pese a estar nominado.

Pero en las últimas horas se encendieron las alarmas, pues Susana Giménez -enemistada hace un tiempo con Rial- no ve con buenos ojos el homenaje. "Si hacen eso, no voy", arrojó entre risas con gente de su entorno, según consignó PrimiciasYa.

Además, el portal indicó que Susana no conducirá los premios, aunque en Telefe no descartan que haga una participación especial. Pero para que sea posible tendrían que cumplir con otras de sus exigencias: que Verónica Lozano no tenga un rol sobresaliente durante el evento.

En cuanto a la posible participación del conductor de C5N en los premios, el presidente de APTRA, Luis Ventura, dio su punto de vista. "Jorge Rial me da la impresión que es un nombre adentro de la televisión nacional, que bien puede estar invitado, tanto por el lado de APTRA como por el lado de Telefe", expresó, en diálogo con Pronto.

"A partir de eso, se entraron a tejer un montón de posibilidades donde se están armando homenajes a ciclos y personajes que hayan cumplido un aniversario o algo que tenga que ver con programación, con alguien que cumplió años, o con alguien que emblemáticamente signifique mucho para la pantalla", explicó y agregó: "Es muy posible que se contemple la posibilidad, no de premiar a Jorge Rial, sí de premiar a un programa como Intrusos, que lleva 23 años en el aire".

"Desde tu óptica, ¿Rial se merece un homenaje?", le consultó el periodista. "Sí, por su trayectoria, pero hoy por hoy no. No porque está fuera del mundo de la televisión abierta, no lo puedo premiar. Ahora, sin dudas, Jorge es un profesional del carajo. Eso no está en discusión. A lo mejor están en tela de juicio otras cosas, eso no", cerró Ventura.

Telefe le dice chau a Marley por un inesperado motivo

El posible homenaje a Jorge Rial no fue la única primicia de Laura Ubfal sobre los premios Martín Fierro 2023. Según indicó la periodista, Marley, elegido para conducir la ceremonia, está atravesando una complicada situación y esto podría dejarlo fuera del evento que se llevará a cabo el próximo 9 de julio en Hotel Hilton de Puerto Madero.

A través de sus redes sociales, la periodista aseguró: "Si Marley no vuelve desde Colombia, donde está grabando Survivor, Santiago del Moro y Verónica Lozano podrían asumir la conducción". Con un simple tuit, la columnista de Intrusos sembró la duda sobre la participación de Alejandro Wiebe.

"Telefe ya está charlando con sus talentos y figuras icónicas, para que participen de la mega producción pensada para esa noche y de allí surgió el nombre de Susana Giménez para abrir la fiesta". De esta forma, se descarta que la diva de los teléfonos comparta la conducción con el padre de Mirko.

Para finalizar, aseguró que Marley será el encargado de definir si quiere compartir la conducción con Wanda Nara o no. Al respecto, la periodista señaló: "De él dependerá si lo hará solo o si lo acompañará eventualmente Wanda Nara".