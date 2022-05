Vero Lozano quebró en llanto por un emotivo homenaje: "Volví a nacer"

La conductora recibió un saludo muy especial por su cumpleaños y no pudo evitar emocionarse en vivo.

Vero Lozano recibió un saludo muy especial en su programa y no pudo evitar quebrar en llanto. En el día de su cumpleaños, la conductora realizó una emisión particular de Cortá por Lozano y celebró junto a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, en medio del festejo, la producción la sorprendió con un homenaje muy particular.

A casi cuatro meses del terrible accidente que la dejó en silla de ruedas durante algunas semanas y la obligó a aprender a caminar de nuevo, Vero Lozano se enfocó en concientizar sobre la discapacidad y agradecer a la vida por "darle una segunda oportunidad". Con las emociones a flor de piel, la conductora se quebró al aire de su programa tras recibir un mensaje muy especial para ella.

"Hay alguien más que quiere saludarte", expresó Analía Franchín y dio paso al tape. A continuación se mostró un video en donde el cirujano que operó a Vero Lozano de los pies saludaba a la conductora y mostraba su admiración por la rápida recuperación que tuvo. "Me impresiona mucho cómo te venís recuperando. Me enteré que ya estás caminando y haciendo ejercicio. Como bien sabés, tus fracturas fueron severas, y no podrías haberte recuperado tan bien sin tu sonrisa permanente, trabajo duro y sin el increíble apoyo de tu familia. Tu actitud positiva y el amor entre Jorge y vos son inspiradores para mí", fue el mensaje que envió el médico a Lozano.

A penas vio la cara de su doctor, Vero Lozano comenzó a llorar. "Me re emocioné", dijo la conductora de Telefe apenas terminó el video y mientras se secaba las lágrimas. "Volví a nacer, a vivir. Así que ahora voy a festejar el 30 de mayo y el 8 de febrero", determinó la también psicóloga haciendo referencia al día en que sufrió el accidente en sus vacaciones.

Vero Lozano se paró en vivo y emocionó a todos: "Estoy muy contenta"

Vero Lozano volvió a ponerse de pie en su programa. Mientras conducía el envío de Telefe, la líder de Cortá por Lozano decidió contar su buena noticia y destacar que dio unos pasos "con el andador" en el centro médico donde se atiende. Luego, se paró y emocionó a todos.

"Hoy por la mañana fui al CEMIC, me hicieron las placas y me pude parar. Estoy muy, muy, muy contenta, me paré, di unos pasitos con el andador, fue rarísimo. Estoy muy contenta. Es raro, me duelen mucho los pies abajo, los talones, porque todo eso está hecho nuevo, siento como punzaditas y cosas. Estoy muy emocionada", lanzó Vero Lozano, ante la atenta mirada de sus compañeros.