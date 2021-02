La situación se dio esta tarde del sábado, en Twitter, cuando María Laura Santillán le contestó un mensaje a un usuario que la mencionó. "La nueva adquisición de C5N", escribió el hombre, junto a una foto de la ex conductora de El Trece. Ante esto, la periodista no dudó en mostrar sus molestias y buscó remarcar y negar la publicación, para evitar cualquier tipo de confusión. El problema, sin lugar a dudas, fue la forma. "Por favor, dejen de difamar. Trabajo en CNN, no en C5N", escribió como respuesta en redes sociales. Rápidamente el tuit recibió muchas menciones, repletas de críticas.

Entre las tantas menciones, apareció la del conductor y periodista, que anunció su alejamiento de Intrusos hace algunas semanas, Jorge Rial. "Trabajar en un medio es difamar... Maldad en estado puro", disparó fuertemente. En los comentarios, hubo mensajes de todo tipo. Una parte de los usuarios apuntó duramente contra el canal en cuestión mientras que otra, la gran mayoría, criticó a la conductora. "Con su escaso nivel, no podría estar en C5N", "Dejen de difamar a C5N", "Pienso que tiene más que ver con la estupidez que con la maldad", entre otros.

Por supuesto, la publicación de la mismísima Santillán no se salvó y los diferentes usuarios apuntaron contra la elección de palabras. "Lo que sorprende es que tengas trabajo de periodista sin saber escribir", "¿Qué querés decir de tus colegas que trabajan día a día en ese canal? ¿Están difamados por trabajar? Vos trabajabas con Leuco, ¿eso te hace como él?" y "Qué ser despreciable" fueron algunas de las tantas respuestas. Mientras que otros compararon, en reiteradas ocasiones, a CNN con C5N.

La respuesta de Rial:

Recordemos que su salida de Telenoche y de todo el Grupo Clarín fue muy abrupta, casi de un día para el otro. Tras conocerse la noticia agradeció a su público por el apoyo durante casi 30 años de trabajar en El Trece y agregó: "Siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas". Si bien no hay una versión oficial, habría dejado del canal por internas con Diego Leuco y un desgaste por parte de la misma comunicadora con el medio.

Las críticas de la gente: