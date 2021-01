El mensaje de Cande Ruggeri tras ser diagnosticada con COVID-19.

En las últimas horas, la modelo Cande Ruggeri confirmó que dio positivo de COVID-19 y pidió a todos sus seguidores que no abandonen los cuidados en medio de una segunda ola que ya empezó a azotar al mundo. "Los primeros días no estuvieron buenos", confesó la hija de Oscar Ruggeri.

"Les quería contar que hace unos días me agarró covid-19. Lo quería contar yo para que sepan que estoy bien", comunicó Cande Ruggeri en sus redes sociales. Y explicó cómo esta transitando la enfermedad: "Los primeros dos días no estuvieron buenos: levanté mucha fiebre, me sentí mal, con dolor de garganta, de espalda, se me inflamaron los ganglios. Fue horrible".

Además, contó que empezó a presentar síntomas en los últimos días pero no sabe con certeza cómo se contagio y le pidió a sus seguidores que se cuiden. "Lo cuento para que no nos relajes. No es que me relajé, porque no sé dónde me lo contagié pero (el virus) sigue estando, lamentablemente. Sigo aislada en mi casa para cuidar a todos", manifestó y aseguró que mantiene una actitud positiva, con la esperanza de mejorar pronto.

Cabe recordar que a principios de octubre el exfutbolista Oscar Ruggeri, padre de la modelo, y gran parte de la familia estuvieron enfermos. “Es un momento muy delicado porque falta ese abrazo, ese ir a ver si están bien, cuidar de mis sobrinos. También me emociona un poco el no poder estar ahí con ellos. Por suerte y gracias a Dios están súper bien. Pero es una mierda todo lo que está pasando. Me pongo así porque somos muy unidos con mi familia y no verlos tanto tiempo, y no poder ir a estar con ellos, la verdad es una mierda”, expresó Cande en su momento.

"Para dejar a todos tranquilos que mi papá está bien. Tiene un poco de tos, no tiene síntomas. Pero mi hermana y mi cuñado sí. Es un momento muy delicado porque falta ese abrazo, ese ir a ver si están bien. Cuidar a mis sobrinos. Es complicado. Por eso también me emociona un poco el no poder estar con ellos. Por suerte están bien, pero es una mierda todo lo que está pasando. Me pongo así porque somos muy unidos con mi familia y no verlos tanto tiempo, y no poder ir a estar con ellos, la verdad es una mierda", había confesado, meses atrás, Cande sobre el estado de su familia transitando el virus.