El actor chileno compartió un mensaje concientizador para las fiestas.

En la víspera de las fiestas navideñas y de fin de año Benjamín Vicuña compartió un contundente mensaje para todos sus seguidores de Instagram. "Si algo aprendimos este 2020 es que tenemos que cuidarnos entre todos. No son solo cifras, son vidas. No tomes y manejes", expresó el actor chileno en un video para sus redes.

Para evitar tragedias por accidentes de tránsito, que siempre las hay por estas fechas, Vicuña expresó: "Si algo aprendimos este 2020 es que tenemos que cuidarnos entre todos. No son solo cifras, son vidas. No tomes y manejes. ¿Te has preguntado por qué cuando hacemos un brindis decimos salud? Porque le deseamos salud y bienestar a las personas que nos rodean, la gente que queremos".

"¿No te parece contradictorio que después de desearle salud a otro, tomes la llave del auto, manejes y pongas en riesgo la vida de alguien más y la tuya también?", agregó, explicando el mensaje que pretendía dar con su mensaje concientizador.

Para finalizar, la pareja de "La China" Suárez pidió que seamos cuidadosos no solo en las Fiestas sino en cualquier época del años, aunque apuntó a la Navidad y Año Nuevo ya que son las fechas más cercanas: "Si algo aprendimos este 2020 es que tenemos que cuidarnos entre todos. No son solo cifras, son vidas. Hazlo por ti, por mí, por nosotros, por nosotras, por ellos y por ellas. No tomes y manejes".

Meses atrás, el actor chileno recordó a su Blanca, su hijita fallecida producto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain. Para este nuevo aniversario que se cumplió en septiembre, el chileno eligió una fotografía muy especial: ambos tumbados en la arena, jugando y disfrutando del sol y la arena. Sonrientes por compartir tan bello momento.De forma espontánea el Instagram de Benjamín Vicuña se llenó de mensajes de apoyo y afecto.