Luciana Salazar y Fernando Iglesias se cruzaron en Twitter.

La conductora y modelo, Luciana Salazar, decidió meterse hace tiempo en la política y aprovecha el uso de sus redes sociales para informar y dejar algunas frases picantes sobre la actualidad de la Argentina. "Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le esta pasando facturita al gobierno", escribió a través de Twitter hace unas horas. Y a partir de esto, se dio un cruce inesperado. "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana", disparó de forma misógina el diputado Fernando Iglesias.

Por su parte, Salazar decidió tomarse la agresión con algo de gracia y siguiéndole el juego, lo chicaneó: "Como te calientan mis tweets, Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita". Como era de esperarse, el diputado de Cambiemos por la Ciudad de Buenos Aires no dudó en responder. "Puede ser, es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos", escribió dejando entrever que la mandan a escribir lo que dice en la red del pajarito.

Sin darle gran importancia a sus dichos, Luli siguió divirtiéndose con las contestaciones del político que se desempeña en la Cámara de Diputados. "Como no serían tuyos los viajes al exterior a los que te auto invitás con fondos del Congreso. Esto me está excitando mucho", disparó duramente contra Iglesias que no volvió a responderle ante la emoción de los usuarios por los golpes de la modelo.

Mirá el cruce:

Recordemos que, hace un tiempo, durante una entrevista con Luis Novaresio, Salazar se mostró sorprendida por lo que generó en Twitter en el último tiempo. “No me imaginé el impacto que iba a tener. Lo empecé a hacer como un hobby, pero me empezaron a seguir líderes mundiales, economistas internacionales. Estoy tan sorprendida como todo el resto”. Aquella vez dejó en claro que la política le gustó desde siempre y hasta se animó a decir: "La vida está para sorprender, no descarto ser presidenta, ¿quién te dice?".