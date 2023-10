Entradas La Joaqui en el Luna Park 2023: precios, cómo y dónde comprar

La Joaqui se presentará en el Luna Park en diciembre. Conocé todos los detalles sobre cómo y dónde comprar tus entradas para este recital que promete ser inolvidable.

La Joaqui, una de las figuras más prominentes del género RKT en Argentina, ha anunciado un recital que promete ser un hito en su carrera. El show, que se llevará a cabo en el icónico Estadio Luna Park, será parte de su gira "Mal Aprendida Tourra".

Y por eso en este artículo te contamos toda la información que necesitás: cuándo se hace el show, cómo será la venta de entradas y todo lo que tenés que saber.

¿Cuándo toca La Joaqui en el Luna Park?

La Joaqui se presentará en el Estadio Luna Park el domingo 10 de diciembre a las 20. Este concierto es especialmente significativo para la artista, ya que marca el inicio de su gira "Mal Aprendida Tourra". Durante el concierto, La Joaqui interpretará una selección de sus temas más populares, como "Butakera", "Tu amor", "Muñecas" y "Dos Besitos". Además, presentará por primera vez su próximo álbum titulado "Mal aprendida", que cuenta con colaboraciones significativas.

Previo a su presentación en el Luna Park, La Joaqui actuará en el Coca Cola Flow en México. Este año ha sido excepcional para la artista, quien regresó a los escenarios hace unos meses. Con este concierto, La Joaqui se despide del año junto a sus seguidores. Según expresó la artista, el evento es "un regalo para todos ellos por su apoyo".

¿Cómo comprar las entradas para La Joaqui y cuánto salen?

Las entradas para el concierto de La Joaqui en el Luna Park se pueden adquirir a través del sitio web ticketportal.com.ar. Es recomendable comprarlas con anticipación para asegurarte un buen lugar.

Todavía el precio de las mismas no está publicado, pero a partir del miércoles 18 de octubre a las 20 estarán disponibles.

¿Quién es el nuevo novio futbolista de La Joaqui?

En los últimos días, La Joaqui fue noticia por el anuncio que está iniciando una nueva relación con un conocido futbolista. Es que la artista confesó estar lista para enamorarse nuevamente y ya apareció su nuevo pretendiente. En este caso, se trataría de James Rodríguez, el futbolista colombiano que ella admiraba en su adolescencia.

La Joaqui se encargó de contar cómo fue que empezó el amorío. "A mí me encanta el fútbol. Desde chica siempre tuve amigos varones. Y cuando yo tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía 'ay, no, este tipo es el puto amor de mi vida'. Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia y yo dije '¡no, Jesucristo!'", contó sobre cómo James Rodríguez mostró su interés. “Venía de meses y meses de ni siquiera chamuyar con alguien porque me habían roto el corazón y no quería saber nada con otro hombre. Pero apareció él”, contó dejando percibir en su tono de voz que se encuentra encantada por su forma de ser.