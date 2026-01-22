Sin manteca: receta de galletitas de limón de Paulina Cocina.

Las galletitas de limón son un clásico, más aún cuando llevan manteca. Sin embargo, para quienes quieren prescindir de esta materia prima, existe una versión sin manteca que Paulina Cocina compartió a través de su recetario web. "De vez en cuando es bueno pensar en otras grasas, quizá un poco más saludables con las que se podría lograr el mismo efecto o mejorarlo. Cómo lo logramos hoy con el aceite", explicó la creadora de contenido. A continuación la receta de galletitas de limón sin manteca.

Paulina Cocina compartió su receta de galletitas de limón, sin manteca y muy fácil de preparar: "El aceite de oliva es el más saludable. Encontramos este aceite en el puesto número uno (en el ranking de las mejores grasas para cocinar), pero es verdad que este tiene el detalle del sabor concreto, que por ahí no ayuda mucho. Frente a esto podemos usar otros como el aceite de girasol o de maíz, que son más bien neutros", indicó la creadora de contenido, y a continuación compartió la receta completa.

Ingredientes

1 huevo.

2 tazas de harina leudante (o harina común + polvo de hornear).

1/2 taza de azúcar.

1/4 taza de aceite.

1 limón.

Esencia de vainilla.

Preparación

En un recipiente colocar el huevo junto con media taza de azúcar y batir un poco a mano es suficiente. Agregar el aceite, una cdita de esencia de vainilla y la ralladura de un limón. Agregar el jugo de medio limón y batir nuevamente. Ahora comenzar a incorporar harina tamizada mientras se va integrando todo con ayuda de una espátula. Si es necesario, agregar una cda de agua o harina. Amasar un poco con las manos buscando formar un bollo. Logrado esto, envolver la masa en papel film o una bolsita y llevar a la heladera por 1 hs. Pasado el tiempo, espolvorear un poco de harina sobre una superficie para trabajar y estirar la masa lo más finita posible. Con mucha paciencia y evitando que se rompa. Cortar las galletitas de la forma deseada e irlas acomodando sobre una placa engrasada y enharinada. Llevar a horno precalentado a 180 por 15 minutos.

Por otro lado, una vez hechas las galletitas, se pueden decorar de varias maneras. La más fácil y clásica es con un glasé de limón. Para hacerlo hay que mezclar 200 gr de azúcar impalpable con cantidad necesaria de limón. Sumar limón de a poco, lo fundamental es que no quede ni muy líquido ni muy espeso.