Receta de galletitas craqueladas de limón: húmedas por dentro, fáciles y riquísimas para acompañar el mate.

Las galletitas de limón craqueladas se diferencian de otras no solamente por ser caseras, sino también por su textura. Son blandas por dentro y se deshacen en la boca, ideales para acompañar el mate.

Este acabado agrietado tan característico de estas galletitas no es solamente estético, sino que crean un contraste de sabores entre el exterior crocante y el interior húmedo y tierno. Esta receta de galletitas craqueladas de limón es muy sencilla de preparar y rinde para hacer entre 10 y 12 galletitas. Si querés más, podés duplicar las cantidades de la receta.

El limón le aporta frescura y un toque cítrico que equilibra el dulzor, haciendo que no queden empalagosas. Además, no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir, así que son una excelente opción para hacer en casa una tarde de verano. La receta fue compartida por So Verano, creadora de contenido en sus redes sociales.

También podés hacer en cantidad y meterlas en el freezer para hacer el resto cuando tengas ganas. De todas maneras, aguantan muy bien durante varios días si se guardan en un frasco hermético.

Para que te queden bien, es fundamental que pongas el horno a temperatura mínima y no te pases de tiempo. Aunque parezcan blandas al salir, se terminan de afirmar al enfriarse y mantienen su interior húmedo.

Ingredientes

40 gr de manteca

90 gr azúcar

1 huevo

140 gr de harina

1 cdita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Ralladura y jugo medio limón

Preparación