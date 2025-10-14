La tarta de frutillas es una de las recetas tradicionales más ricas y frescas para disfrutar. Con los días de calorcito, es clave tener una receta a mano para poder prepararla. ¿Cómo hacerla de manera fácil?
Esta es la receta fácil para preparar tarta de frutillas con crema chantilly
La pastelera Paula Delapenna compartió, para el sitio especializado En Casa, su receta familiar para preparar una riquísima tarta de frutillas con crema en simples pasos. Se trata de una preparación clave para llevar a una reunión y deleitar a los amigos o la familia, ya sea en el postre o como merienda. La preparación paso a paso es la siguiente:
Ingredientes
Para la masa:
- 100 g manteca temperatura ambiente
- 100 g azúcar
- 1 yema
- 1 huevo
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 200 g harina leudante
Para el relleno:
- 300 ml crema
- 3 cucharadas de azúcar
- Frutillas frescas en rebanadas
Paso a paso de la preparación
La masa:
-
En un bol grande, batir la manteca y el azúcar.
-
Agregar la yema, el huevo y la esencia, y mezclar bien hasta lograr una consistencia homogénea.
-
Incorporar la harina con una espátula sin mezclar demasiado.
-
Cubrir el bol y llevar a la heladera unos 30 minutos.
-
Precalentar el horno a 180 ℃ y rociar con spray vegetal un molde para tarta de 26 cm de diámetro.
-
Mientras se calienta, estirar la masa hasta que tenga un espesor de 1 cm.
-
Colocar la masa estirada sobre el molde. Cubrir con papel manteca y agregar bolita de cerámica para hornear o arroz seco para evitar que la masa se eleve y asegurarse de que quede bien uniforme.
-
Cocinar por 20 minutos, hasta que la masa esté de color dorado. Dejar enfriar antes del armado, pero cubierta con un paño de cocina hasta el momento de armar la tarta para que no se seque.
Relleno:
-
En una batidora eléctrica, mezclar la crema con el azúcar hasta formar picos firmes.
-
Volcar la crema sobre la masa.
-
Cortar las frutillas de la manera en que prefieras, puede ser a la mitad.
-
Decorar con las frutillas a elección.
Consejo: puede guardarse en un tupper o cualquier recipiente cerrado en la heladera durante dos días.