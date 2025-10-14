La pastelera Paula Delapenna compartió, para el sitio especializado En Casa, su receta familiar para preparar una riquísima tarta de frutillas con crema en simples pasos. Se trata de una preparación clave para llevar a una reunión y deleitar a los amigos o la familia, ya sea en el postre o como merienda. La preparación paso a paso es la siguiente:

En un bol grande, batir la manteca y el azúcar.

Agregar la yema, el huevo y la esencia, y mezclar bien hasta lograr una consistencia homogénea.

Incorporar la harina con una espátula sin mezclar demasiado.

Cubrir el bol y llevar a la heladera unos 30 minutos.

Precalentar el horno a 180 ℃ y rociar con spray vegetal un molde para tarta de 26 cm de diámetro.

Mientras se calienta, estirar la masa hasta que tenga un espesor de 1 cm.

Colocar la masa estirada sobre el molde. Cubrir con papel manteca y agregar bolita de cerámica para hornear o arroz seco para evitar que la masa se eleve y asegurarse de que quede bien uniforme.