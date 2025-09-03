Los batidos detox son ideales para desinflamarse y desintoxicarse por dentro.

Los batidos detox son uno de los nuevos auges en la gastronomía actual, dada la gran cantidad de contenido de comidas salubales que circula por internet y las redes sociales. De ese modo, al conocerse los beneficios de estos preparados, comenzaron a ser más consumidos.

Lo bueno de estas bebidas, a diferencia de muchos otros alimentos saludables, es que el sabor puede variar según el gusto del consumidor: se puede combinar un sinfín de ingredientes. Los batidos detox se consumen principalmente para ayudar al organismo a eliminar toxinas, mejorar la digestión y aportar una dosis concentrada de vitaminas y minerales.

La base de las recetas de batidos detox suelen ser agua, jugo natural o leche vegetal, a la que se agregan frutas frescas -como manzana, ananá o cítricos-, verduras de hoja verde -como espinaca, kale o apio-, semillas -como chía o lino- y, a veces, jengibre o cúrcuma para potenciar sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Tres recetas de batidos detox para eliminar grasa

Batido de pepino, apio y espinaca

Ingredientes

1 pepino.

2 ramas de apio.

1 manzana verde.

1 puñado de espinaca fresca.

Jugo de 1 limón.

1 vaso de agua.

Paso a paso

Lavar bien todos los ingredientes. Cortar el pepino, el apio y la manzana en trozos pequeños. Colocar en la licuadora junto con la espinaca, el jugo de limón y el agua. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Colar si se prefiere un jugo más ligero o dejar con pulpa para mayor fibra. Servir frío al momento.

Jugo detox.

Batido de cúrcuma y naranja

Ingredientes

2 naranjas.

1 zanahoria.

1 trozo de jengibre fresco (2-3 cm).

1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo o un trocito de cúrcuma fresca.

1 vaso de agua.

Paso a paso

Exprimir las naranjas y reservar el jugo. Pelar la zanahoria, el jengibre y, si se usa, la cúrcuma fresca. Cortar en trozos pequeños y llevar a la licuadora junto con el jugo de naranja y el agua. Licuar hasta que todo quede bien integrado. Colar si se desea un jugo más suave. Beber recién hecho para aprovechar mejor sus propiedades.

Batido de ananá y menta

Ingredientes

2 rodajas de ananá fresco.

1 pepino.

Unas hojas de menta.

Jugo de 1 limón.

1 vaso de agua fría.

Paso a paso