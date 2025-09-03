Los batidos detox son uno de los nuevos auges en la gastronomía actual, dada la gran cantidad de contenido de comidas salubales que circula por internet y las redes sociales. De ese modo, al conocerse los beneficios de estos preparados, comenzaron a ser más consumidos.
Lo bueno de estas bebidas, a diferencia de muchos otros alimentos saludables, es que el sabor puede variar según el gusto del consumidor: se puede combinar un sinfín de ingredientes. Los batidos detox se consumen principalmente para ayudar al organismo a eliminar toxinas, mejorar la digestión y aportar una dosis concentrada de vitaminas y minerales.
La base de las recetas de batidos detox suelen ser agua, jugo natural o leche vegetal, a la que se agregan frutas frescas -como manzana, ananá o cítricos-, verduras de hoja verde -como espinaca, kale o apio-, semillas -como chía o lino- y, a veces, jengibre o cúrcuma para potenciar sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
Tres recetas de batidos detox para eliminar grasa
Batido de pepino, apio y espinaca
Ingredientes
-
1 pepino.
-
2 ramas de apio.
-
1 manzana verde.
-
1 puñado de espinaca fresca.
-
Jugo de 1 limón.
-
1 vaso de agua.
Paso a paso
-
Lavar bien todos los ingredientes.
-
Cortar el pepino, el apio y la manzana en trozos pequeños.
-
Colocar en la licuadora junto con la espinaca, el jugo de limón y el agua.
-
Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.
-
Colar si se prefiere un jugo más ligero o dejar con pulpa para mayor fibra.
-
Servir frío al momento.
Batido de cúrcuma y naranja
Ingredientes
-
2 naranjas.
-
1 zanahoria.
-
1 trozo de jengibre fresco (2-3 cm).
-
1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo o un trocito de cúrcuma fresca.
-
1 vaso de agua.
Paso a paso
-
Exprimir las naranjas y reservar el jugo.
-
Pelar la zanahoria, el jengibre y, si se usa, la cúrcuma fresca.
-
Cortar en trozos pequeños y llevar a la licuadora junto con el jugo de naranja y el agua.
-
Licuar hasta que todo quede bien integrado.
-
Colar si se desea un jugo más suave.
-
Beber recién hecho para aprovechar mejor sus propiedades.
Batido de ananá y menta
Ingredientes
-
2 rodajas de ananá fresco.
-
1 pepino.
-
Unas hojas de menta.
-
Jugo de 1 limón.
-
1 vaso de agua fría.
Paso a paso
-
Pelar y cortar el ananá en cubos.
-
Lavar y cortar el pepino en trozos pequeños.
-
Colocar ambos ingredientes en la licuadora junto con la menta, el jugo de limón y el agua fría.
-
Procesar hasta lograr una textura uniforme.
-
Colar si se prefiere más líquido.
-
Servir con hielo para potenciar la frescura.