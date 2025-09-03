EN VIVO
Recetas de cocina

Recetas de batidos que desinflaman y ayudan a eliminar grasa

Los batidos detox son buenos para el funcionamiento de los órganos y para sentirse más liviano. Expertos en nutrición ofrecen diversas recetas para todos los gustos.

03 de septiembre, 2025 | 17.02

Los batidos detox son uno de los nuevos auges en la gastronomía actual, dada la gran cantidad de contenido de comidas salubales que circula por internet y las redes sociales. De ese modo, al conocerse los beneficios de estos preparados, comenzaron a ser más consumidos.

Lo bueno de estas bebidas, a diferencia de muchos otros alimentos saludables, es que el sabor puede variar según el gusto del consumidor: se puede combinar un sinfín de ingredientes. Los batidos detox se consumen principalmente para ayudar al organismo a eliminar toxinas, mejorar la digestión y aportar una dosis concentrada de vitaminas y minerales.

La base de las recetas de batidos detox suelen ser agua, jugo natural o leche vegetal, a la que se agregan frutas frescas -como manzana, ananá o cítricos-, verduras de hoja verde -como espinaca, kale o apio-, semillas -como chía o lino- y, a veces, jengibre o cúrcuma para potenciar sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Tres recetas de batidos detox para eliminar grasa

Batido de pepino, apio y espinaca

Ingredientes

  • 1 pepino.

  • 2 ramas de apio.

  • 1 manzana verde.

  • 1 puñado de espinaca fresca.

  • Jugo de 1 limón.

  • 1 vaso de agua.

Paso a paso

  1. Lavar bien todos los ingredientes.

  2. Cortar el pepino, el apio y la manzana en trozos pequeños.

  3. Colocar en la licuadora junto con la espinaca, el jugo de limón y el agua.

  4. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.

  5. Colar si se prefiere un jugo más ligero o dejar con pulpa para mayor fibra.

  6. Servir frío al momento.

Jugo detox.

Batido de cúrcuma y naranja

Ingredientes

  • 2 naranjas.

  • 1 zanahoria.

  • 1 trozo de jengibre fresco (2-3 cm).

  • 1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo o un trocito de cúrcuma fresca.

  • 1 vaso de agua.

Paso a paso

  1. Exprimir las naranjas y reservar el jugo.

  2. Pelar la zanahoria, el jengibre y, si se usa, la cúrcuma fresca.

  3. Cortar en trozos pequeños y llevar a la licuadora junto con el jugo de naranja y el agua.

  4. Licuar hasta que todo quede bien integrado.

  5. Colar si se desea un jugo más suave.

  6. Beber recién hecho para aprovechar mejor sus propiedades.

Batido de ananá y menta

Ingredientes

  • 2 rodajas de ananá fresco.

  • 1 pepino.

  • Unas hojas de menta.

  • Jugo de 1 limón.

  • 1 vaso de agua fría.

Paso a paso

  1. Pelar y cortar el ananá en cubos.

  2. Lavar y cortar el pepino en trozos pequeños.

  3. Colocar ambos ingredientes en la licuadora junto con la menta, el jugo de limón y el agua fría.

  4. Procesar hasta lograr una textura uniforme.

  5. Colar si se prefiere más líquido.

  6. Servir con hielo para potenciar la frescura.

