Receta sin harina de croquetas de atún: altas en proteína y no inflaman.

Existe una receta para preparar croquetas de atún sin harina y sin TACC libres de gluten, altas en proteína, saludables y deliciosas. Si querés llevar una alimentación saludable sin renunciar a las comidas ricas, esta receta te va a encantar.

Además, es muy original. Viene muy bien si querés incorporar atún pero te aburriste de comerlo en ensaladas, tartas y empanadas. La receta fue compartida por la influencer Mica Méndez, quien se dedica a crear contenido saludable en sus redes sociales. Es ideal para bañar en salsas o acompañar con una ensalada o puré.

Receta de croquetas de atún altas en proteínas y sin harinas

Ingredientes (para 10 croquetas)

2 latas de atún al natural.

1 zanahoria rallada.

1 huevo.

Ciboulette o perejil a gusto.

1/4 taza de queso rallado.

Preparación