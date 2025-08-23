EN VIVO
Receta sin harina de croquetas de atún: altas en proteína y no inflaman

Así podés preparar unas deliciosas croquetas de atún sin harina, sin TACC libres de gluten y altas en proteína.

23 de agosto, 2025 | 15.20

Existe una receta para preparar croquetas de atún sin harina y sin TACC libres de gluten, altas en proteína, saludables y deliciosas. Si querés llevar una alimentación saludable sin renunciar a las comidas ricas, esta receta te va a encantar.

Además, es muy original. Viene muy bien si querés incorporar atún pero te aburriste de comerlo en ensaladas, tartas y empanadas. La receta fue compartida por la influencer Mica Méndez, quien se dedica a crear contenido saludable en sus redes sociales. Es ideal para bañar en salsas o acompañar con una ensalada o puré.

Receta de croquetas de atún altas en proteínas y sin harinas

Ingredientes (para 10 croquetas)

  • 2 latas de atún al natural.

  • 1 zanahoria rallada.

  • 1 huevo.

  • Ciboulette o perejil a gusto.

  • 1/4 taza de queso rallado.

Preparación

  1. En un bol, mezclar el atún con la zanahoria rallada.

  2. Incorporar el huevo, el ciboulette o perejil y el queso rallado. Podés agregarle sal si querés y los condimentos que quieras.

  3. Formar las croquetas con las manos.

  4. Llevar a horno o air fryer por 15 minutos a 180°C hasta que se doren bien de los dos lados.

  5. ¡Listo!

