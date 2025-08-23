Receta sin harina de croquetas de atún: altas en proteína y no inflaman

Existe una receta para preparar croquetas de atún sin harina y sin TACC libres de gluten, altas en proteína, saludables y deliciosas. Si querés llevar una alimentación saludable sin renunciar a las comidas ricas, esta receta te va a encantar.
Además, es muy original. Viene muy bien si querés incorporar atún pero te aburriste de comerlo en ensaladas, tartas y empanadas. La receta fue compartida por la influencer Mica Méndez, quien se dedica a crear contenido saludable en sus redes sociales. Es ideal para bañar en salsas o acompañar con una ensalada o puré.
Receta de croquetas de atún altas en proteínas y sin harinas
Ingredientes (para 10 croquetas)
-
2 latas de atún al natural.
-
1 zanahoria rallada.
-
1 huevo.
-
Ciboulette o perejil a gusto.
-
1/4 taza de queso rallado.
Preparación
-
En un bol, mezclar el atún con la zanahoria rallada.
-
Incorporar el huevo, el ciboulette o perejil y el queso rallado. Podés agregarle sal si querés y los condimentos que quieras.
-
Formar las croquetas con las manos.
-
Llevar a horno o air fryer por 15 minutos a 180°C hasta que se doren bien de los dos lados.
-
¡Listo!