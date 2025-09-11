Receta sin azúcar y sin harina de galletitas de avena, coco y miel: delicia saludable para la merienda.

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar unas ricas y saludables galletitas de avena, coco y miel, perfectas para la merienda. Si no podés o no querés consumir harina de trigo tradicional y/o azúcares refinadas, esta receta te va a encantar.

La receta original lleva harina de avena (que es avena triturada y no harina en sí misma), pero si sos celíaco o sensibe al gluten podés comprarte avena sin TACC libre de gluten y procesarla. En vez de azúcar, esta receta lleva miel. Adicionalmente, podés agregarle cualquier endulzante de tu gusto. La receta fue compartida por la nutricionista Ornella Pizzicatti y es muy sencilla de hacer.

Receta de galletas de avena, coco y miel, sin azúcar y sin harina

Ingredientes (para 15 galletitas)

2 tazas de harina de avena (es avena triturada, puede ser avena sin gluten también)

1 taza de coco rallado

1 huevo

1/3 de taza de tagatosa, alulosa, stevia, eritritol o del endulzante que uses

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de polvos de hornear

Preparación