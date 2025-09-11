Receta sin azúcar y sin harina de galletitas de avena, coco y miel: delicia saludable para la merienda

Existe una receta sin azúcar y sin harina para preparar unas ricas y saludables galletitas de avena, coco y miel, perfectas para la merienda. Si no podés o no querés consumir harina de trigo tradicional y/o azúcares refinadas, esta receta te va a encantar.
La receta original lleva harina de avena (que es avena triturada y no harina en sí misma), pero si sos celíaco o sensibe al gluten podés comprarte avena sin TACC libre de gluten y procesarla. En vez de azúcar, esta receta lleva miel. Adicionalmente, podés agregarle cualquier endulzante de tu gusto. La receta fue compartida por la nutricionista Ornella Pizzicatti y es muy sencilla de hacer.
Receta de galletas de avena, coco y miel, sin azúcar y sin harina
Ingredientes (para 15 galletitas)
-
2 tazas de harina de avena (es avena triturada, puede ser avena sin gluten también)
-
1 taza de coco rallado
-
1 huevo
-
1/3 de taza de tagatosa, alulosa, stevia, eritritol o del endulzante que uses
-
2 cucharadas de miel
-
1 cucharadita de polvos de hornear
Preparación
-
Juntar en un recipiente el huevo, el endulzante y la miel. Luego agregar el resto de los ingredientes y mezclar hasta formar una masa homogénea y fácil de trabajar con las manos.
-
Espolvorear un poco de harina en la superficie de trabajo y con ayuda de un uslero estirar la masa hasta dejarla de 1 cm de grosor aproximadamente.
-
Cortar las galletas con algún molde a elección y llevar al horno por 10 minutos a 180 grados.
-
Esperar a que enfríen, ¡y listo!