Recetas de cocina

Receta de uvas congeladas: un snack saludable para encuentros con amigos

Las uvas congeladas son un snack fácil, saludable y refrescante, ideal para compartir en encuentros con amigos.

01 de septiembre, 2025 | 19.23

Si estás buscando una opción fresca, fácil de preparar y que sorprenda a todos, las uvas congeladas son la respuesta perfecta. Este snack crocante, dulce y natural se convierte en el aliado ideal para los días calurosos o para sumar un detalle divertido a cualquier juntada con amigos. 

Además de ser fáciles y rápidas, las uvas congeladas son una alternativa saludable frente a los snacks tradicionales. Perfectas para picar durante una película, compartir en una reunión o incluso como postre liviano, esta receta demuestra que con muy poco se puede lograr mucho. Además, para darle un giro original, podés sumar tajín y darle un toque picante. También quedan muy bien acompañadas de yogur o en licuados, aportando frescura y un sabor único. Lo cierto, es que se puede probar con distintas variedades de uva, como negras o rojas, para cambiar la intensidad del dulzor.

Ingredientes para las uvas congeladas

  • ¼ kg de uvas verdes sin carozo
  • Jugo de media lima
  • Medio sobre de gelatina sabor frutilla (o azúcar, a elección)

Las uvas congeladas son un snack slaudable para cualquier ocasión.

Preparación:

  1. Lavá bien las uvas, retirales los tallos y escurrilas.
  2. Rociá con el jugo de lima, mezclando suavemente para cubrirlas.
  3. Espolvoreá con gelatina o azúcar, según tu preferencia, y revolvé bien.
  4. Colocá las uvas en una bandeja o tupper, procurando que no se amontonen.
  5. Llevá al freezer por al menos 2 horas, hasta que estén completamente congeladas.
  6. Guardalas en recipientes herméticos y disfrutá en cualquier momento.
