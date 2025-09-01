Receta de uvas congeladas: un snack saludable para encuentros con amigos

Si estás buscando una opción fresca, fácil de preparar y que sorprenda a todos, las uvas congeladas son la respuesta perfecta. Este snack crocante, dulce y natural se convierte en el aliado ideal para los días calurosos o para sumar un detalle divertido a cualquier juntada con amigos.
Además de ser fáciles y rápidas, las uvas congeladas son una alternativa saludable frente a los snacks tradicionales. Perfectas para picar durante una película, compartir en una reunión o incluso como postre liviano, esta receta demuestra que con muy poco se puede lograr mucho. Además, para darle un giro original, podés sumar tajín y darle un toque picante. También quedan muy bien acompañadas de yogur o en licuados, aportando frescura y un sabor único. Lo cierto, es que se puede probar con distintas variedades de uva, como negras o rojas, para cambiar la intensidad del dulzor.
Ingredientes para las uvas congeladas
- ¼ kg de uvas verdes sin carozo
- Jugo de media lima
- Medio sobre de gelatina sabor frutilla (o azúcar, a elección)
Preparación:
- Lavá bien las uvas, retirales los tallos y escurrilas.
- Rociá con el jugo de lima, mezclando suavemente para cubrirlas.
- Espolvoreá con gelatina o azúcar, según tu preferencia, y revolvé bien.
- Colocá las uvas en una bandeja o tupper, procurando que no se amontonen.
- Llevá al freezer por al menos 2 horas, hasta que estén completamente congeladas.
- Guardalas en recipientes herméticos y disfrutá en cualquier momento.