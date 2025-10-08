Receta de tarta de espárragos: cómo hacerlo de manera fácil y rápida

La tarta de espárragos es ideal para quienes buscan una comida liviana, sabrosa y fácil de preparar. En poco tiempo, se puede lograr un plato perfecto para el almuerzo, la cena o una picada. Te contamos la receta paso a paso para hacerla.

Desde Cocineros Argentinos compartieron una forma fácil y rápida de preparar una tarta de espárragos deliciosa en menos de media hora. Si bien el programa fue cancelado este año, en el marco de una política de ajuste sobre los productos de la televisión pública del gobierno de Javier Milei, dejó recetas espectaculares que son dignas de recordar y de hacer en cada hogar.

Con ingredientes fáciles de conseguir y hasta consejos sobre cómo preparar la mejor masa, la receta para la tarta de espárragos es la siguiente:

Ingredientes

Masa:

Harina 0000, 500 gramos

Huevo 1

Sal 1 cdta

Aceite de oliva 100 cc

Agua fría 200 cc



Relleno:



Espárrago 2 atados

Jamón cocido 250 grs

Cebolla 2

Cebolla de verdeo 2

Pimienta

Crema de leche 1 pote grande

Queso de rallar 100 grs

Paso a paso de la preparación

Para la masa

Hacer una corona con la harina y en el centro sumar el huevo, aceite, sal y agua helada. Integrar y amasar hasta que esté lisa. Dejar descansar tapada y esperar a que leude para estirar. Colocar en un molde desmontable aceitado (base y bordes) y pinchar con el tenedor. Cocer al horno a fuego medio por 5 minutos.

Para el relleno

Picar las cebollas y rehogarlas hasta caramelizar y reservar. Cocer los espárragos al vapor y picar. Aparte, picar el verdeo y el jamón cocido. mezclar la cebolla con los espárragos, el jamón y el verdeo. Condimentar. Por otro lado, mezclar la crema con el queso. Volcar toda la mezcla sobre la masa. Cocinar en horno medio por 20 minutos.

Cuáles son los beneficios de los espárragos: qué aportan a la salud

Los espárragos son una verdura muy completa, con nutrientes y compuestos naturales que ayudan a cuidar el cuerpo. Entre ellos aportan: