Receta de pizza de masa madre casera para disfrutar el fin de semana.

Uno de los momentos más placenteros del fin de semana es cuando se comparte con amigos o en familia una pizza. Con el correr de los años, muchos argentinos comenzaron a tomar más conciencia con respecto a la alimentación. En este sentido, versiones más saludables de este plato comenzaron a popularizarse, entre ellas, la de masa madre.

Si bien esta pizza puede parecer a simple vista difícil de preparar, es todo lo contrario. La clave está en la paciencia y tener los ingredientes necesarios. A continuación te compartimos la receta de pizza de masa madre para que disfrutes en casa durante el fin de semana.

Receta de pizza de masa madre casera

La pizza de masa madre casera es una opción saludable y sabrosa para disfrutar en las noches del fin de semana. Ya sea para compartir una reunión con amigos o una cena familiar, esta receta se amolda a cualquier paladar.

La pizza de masa madre se puede preparar en casa y disfrutar durante el fin de semana.

Ingredientes (para 2 pizzas medianas)

500 g de harina 000 o 0000.

300 g de masa madre activa.

250 ml de agua tibia.

10 g de sal.

20 ml de aceite de oliva.

Salsa de tomate casera (cantidad necesaria).

Queso mozzarella (cantidad necesaria).

Opcional: jamón, morrones, aceitunas, rúcula, albahaca o lo que más te guste.

Preparación

En un bol grande, colocar la masa madre y mezclar con el agua tibia hasta disolver. Agregar la harina y comenzar a integrar con la mano o cuchara de madera. Incorporar la sal y el aceite de oliva. Amasar hasta obtener una masa suave y homogénea. Dejar reposar tapada con un repasador durante 30 minutos. Realizar una serie de pliegues cada 30 minutos durante las siguientes dos horas, lo que ayudará a darle fuerza y elasticidad a la masa. Dejar levar en la heladera entre 12 y 24 horas. Este reposo largo le dará un sabor único y una textura más aireada. Pasado el tiempo, dividir la masa en dos bollos, estirar en forma redonda y colocar en placas aceitada para horno. Agregar la salsa de tomate y llevar a horno fuerte (220 °C) por 8 a 10 minutos. Retirar, incorporar la mozzarella y los ingredientes elegidos, y volver a hornear hasta que el queso esté fundido y los bordes dorados.

Como consejo extra, si querés que la base de tu pizza quede más crocante, colocá una piedra para pizza o una bandeja de hierro en el horno mientras se precalienta. Al poner la masa sobre la superficie bien caliente, vas a lograr un piso más firme y dorado, muy parecido al de las pizzerías a la piedra.

Cómo hacer masa madre en casa

La masa madre es un fermento natural que se obtiene mezclando harina y agua, y dejándolo reposar hasta que las levaduras presentes en el ambiente comiencen a actuar. Prepararla en casa no es complicado, aunque requiere paciencia y constancia. Para empezar, solo necesitás 100 g de harina integral y 100 ml de agua. Mezclá en un frasco de vidrio, tapalo con una tela fina y dejalo en un lugar templado.

Durante los siguientes 5 a 7 días, alimentá la mezcla cada 24 horas con la misma proporción de harina y agua, retirando la mitad del fermento antes de cada “comida”. Con el tiempo, vas a notar burbujas y un aroma ligeramente ácido, señales de que la fermentación está activa. Una vez que la masa madre duplique su tamaño entre una alimentación y otra, ya estará lista para cocinar pizzas.