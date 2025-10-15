Paulina Cocina compartió su receta de panqueques.

Los panqueques son uno de los grandes aliados de los fanáticos del dulce, ya que tienen una preparación súper fácil y rápida y son muy dóciles porque ofrecen muchas combinaciones posibles. La influencer de comida Paulina Cocina dio a conocer sus trucos infalibles para que siempre salgan increíbles.

Antes de dar su receta, Paulina dio un par de tips sobre otras variantes de esta comida que también salen bien y especificó: "Esta es fácil, si querés se puede utilizar harina leudante en lugar de la avena para que crezca un poco más y hacer el resto de la receta tal cual. Pero, si preferís usar la harina de avena no hay ningún problema, como resultado tendremos unos panqueques más bien delgados pero igual de ricos".

Receta de panqueques de Paulina Cocina

Ingredientes

125g de harina.

250cc de leche.

2 huevos.

Paso a paso

Poner en la licuadora los huevos, la harina y un chorrito de leche, no más. Separar la mezcla de los bordes y volver a batir hasta que no queden más grumos. Colocar el resto de la leche y volver a batir hasta que quede una mezcla bien lisa. Llevar la mezcla a la heladera por una media hora para que la harina se hidrate. Colocar una sartén o panquequera siempre a fuego mínimo, con un trocito de manteca. De a poco ir haciendo panqueque por panqueque con paciencia, enmantecando cada tanto el fondo para dar sabor. Poner panqueque por panqueque en un plato y tapando con un repasador para que no se sequen.

Receta de pancakes de avena

Ingredientes

1 taza de avena (instantánea o molida).

1 taza de leche común o vegetal.

1 huevo.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Endulzante a gusto (miel, azúcar mascabo o edulcorante).

Esencia de vainilla opcional.

Panqueques con helado.

Paso a paso