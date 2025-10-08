Receta de chocolate dubai, sin azúcar y con mucho pistacho.

El chocolate Dubai se convirtió en una de las golosinas más populares del último tiempo. Junto a él creció la fascinación por el pistacho, así como los intentos caseros por replicar la receta del producto, que en un principio solo se conseguía importado de Turquía. En su versión más saludable, el chocolate es amargo pero la crema del fruto seco sigue muy presente. A continuación te explicamos cómo prepararlo.

Receta de chocolate Dubai, sin azúcar y con mucho pistacho

El chocolate Dubai, cualquier chocolate en realidad, se puede preparar en casa. Pueden presentarse ciertas complicaciones a lo largo de la receta, sobre todo al derretir el chocolate, pero siguiendo los pasos correctos y usando productos de calidad, se puede lograr una réplica, sin azúcar, con mucho pistacho y sumamente sabrosa. A continuación te compartimos los ingredientes que vas a necesitar y los pasos que tenés que seguir:

El chocolate Dubai se puede preparar sin azúcar y con mucho pistacho.

Ingredientes

100 g de manteca de cacao (o aceite de coco si no conseguís).

3 cucharadas de cacao amargo en polvo (sin azúcar).

2 cucharadas de pasta de almendras o de maní sin azúcar (es opcional, pero le va a aportar cremosidad).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 o 3 cucharadas de edulcorante, stevia o azúcar de abedul (ajustá a gusto).

1/2 taza de masa kataifi (masa filo en hilos, se consigue en dietéticas o casas árabes. También se puede preparar en casa de forma fácil)

1/2 taza de pistachos pelados y tostados (podés usar más si querés que quede bien cargado).

Una pizca de sal marina o sal rosada (realza el sabor del cacao).

Preparación