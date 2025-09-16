Receta de bastones de espinaca para bajar de peso: sin harina ni fritura

Bajar de peso no tiene por qué ser sinónimo de comer aburrido o pasar hambre. La clave está en mantener una alimentación equilibrada, con preparaciones saludables y sabrosas que aporten nutrientes sin exceso de calorías. Una de las opciones más prácticas y ricas son los bastones de espinaca, una receta liviana que se prepara sin harinas y sin frituras, ideal para quienes buscan cuidar la figura sin resignar el "comer rico".
La espinaca es una verdura rica en hierro, fibra y antioxidantes, y gracias a su bajo contenido calórico se convierte en una gran aliada en planes de alimentación saludable. Sumada a la avena y a los huevos, ayuda a crear una preparación que se puede disfrutar tanto como snack, guarnición o plato principal, sin caer en las típicas comidas ultraprocesadas. A continuación, te contamos cómo preparar estos bastones paso a paso y con qué ensalada fresca podés acompañarlos.
Receta de bastones de espinaca
Ingredientes (10 bastones)
- 1 atado grande de espinaca.
- 2 huevos.
- 1 taza de avena procesada.
- 1 diente de ajo picado (opcional).
- 2 cdas. de queso rallado (opcional).
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.
- Aceite en spray o de oliva.
Preparación
- Lavar bien las hojas de espinaca, retirar los tallos gruesos y cocinarlas al vapor durante 2 minutos.
- Escurrirlas en un colador, presionando con una cuchara para quitar el exceso de agua, y picarlas finas.
- En un bowl, mezclar la espinaca con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos. La preparación debe quedar húmeda y moldeable; si está muy líquida, sumar un poco más de avena.
- Con las manos húmedas, formar bastones y colocarlos en una bandeja para horno apenas untada con aceite o con spray vegetal.
- Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de la cocción para que se doren de ambos lados.
Receta de ensalada fresca para acompañar los bastones
Con los bastones de espinaca solo no alcanza, es por eso que, a continuación te compartimos una receta de ensalada fresca con la que acompañar aquellos, y tener un plato equilibrado y saciador.
Ingredientes
- 1 pepino mediano.
- 1 tomate grande.
- 1/2 cebolla morada.
- 1/2 palta.
- Jugo de 1/2 limón.
- 1 cda. de aceite de oliva.
- Sal y pimienta, a gusto.
Preparación
- Cortar el pepino y el tomate en cubos.
- Picar la cebolla morada bien fina.
- Agregar la palta en trozos pequeños.
- Condimentar con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta.