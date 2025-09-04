Pizza de polenta: una opción fácil y económica de la clásica receta para compartir.

Si buscás una opción para disfrutar de una pizza sin harina, rápida y ligera, la pizza de polenta es la solución perfecta. Esta versión combina la base cremosa y suave de la polenta con los sabores típicos de Italia, ideal para quienes buscan opciones libres de gluten sin resignar el placer de una buena porción caliente.

Además, esta preparación es sorprendentemente práctica y versátil. En pocos minutos podés formar la base, hornearla y cubrirla con lo que tengas a mano: desde una simple salsa de tomate y queso hasta combinaciones gourmet con verduras o hierbas frescas. Es perfecta para una cena express, sin tiempos de levado ni masas complicadas.

La polenta, elaborada a base de harina de maíz, aporta una textura cremosa una vez cocida, pero luego de hornearse se vuelve ligeramente crujiente al tacto ideal para una base de pizza sin gluten. Además, es una alternativa nutritiva, rica en fibra, baja en calorías y versátil en su uso.

Ingredientes y paso a paso

Ingredientes para la base (sin harina):

1 taza de polenta (rápida o tradicional)

3 tazas de agua

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

(Opcional) ½ taza de queso rallado para realzar sabor

Toppings: salsa de tomate, queso mozzarella y tus ingredientes preferidos (orégano, tomates cherry, aceitunas, albahaca, etc.)

Paso a paso