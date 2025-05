No te inflaman: receta de scones dulces sin TACC libres de gluten y sin azúcar.

Existe una receta de scones sin TACC libres de gluten y sin azúcar que no inflaman ni dan síntomas gastrointestinales, ideales para celíacos, intolerantes al gluten o personas que quieren llevar un estilo de vida más saludable. Es sabido que el gluten genera molestias en gran parte de la población, como hinchazón abdominal, gases, dolores y otros síntomas, según cada persona. Sin embargo, esto no significa que no puedas preparar recetas igual de deliciosas, pero más saludables.

Los scones son ideales para la merienda. Son una especie de bizcochos, muy ricos y esponjosos, que se pueden hacer tanto dulces como salados. Esta vez, te traemos una receta de la youtuber Soy celíaco, no extraterrestre, que se encarga de compartir recetas libres de gluten. Si bien la receta original sí contiene azúcar, en esta receta tenés la opción de reemplazarla por otro endulzante más saludable, como stevia, que además, es ideal para personas con problemas intestinales o que quieran cuidar su salud.

Receta de scones sin TACC libres de gluten y sin azúcar (rinde para 15 scones)

Ingredientes

250 gr de premezcla (podés comprarla hecha en supermercados o dietéticas o prepararla vos mismo. Para preparar 1 kilo de premezcla, necesitás mezclar 400 gr de almidón de maíz, 300 gr de fécula de mandioca y 300 gr de harina de arroz)

100 gr de manteca fría (también puede ser ghee, que es más saludable ya que es manteca clarificada)

1 cucharada de polvo para hornear

100 cc de leche (puede ser deslactosada o vegetal)

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Endulzante a gusto (puede ser azúcar u otro como stevia, que viene tanto en polvo como en forma líquida)

Preparación

Verter la premezcla en un recipiente. Agregar el endulzante (si es seco, en caso de azúcar o stevia en polvo) y el polvo para hornear. Una vez integrados los secos, agregar 1 huevo, la leche, la manteca previamente derretida, la esencia de vainilla (y el endulzante, en caso de ser líquido). Mezclar muy bien hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos. Una vez obtenida la masa, lisa y suave y que no se pegue, pasar a una superficie enharinada con premezcla o harina de arroz. Estirar la masa con un palo de amasar, hacer algunos dobleces y seguir estirando. Si la masa se pega mucho al palo, agregar más premezcla o harina de arroz. Formar bolitas con la forma de los scones, un poco aplanadas. Llevar a una fuente para horno con papel manteca o enmantecada. Acomodalos muy bien. Opcional: si los hacés con azúcar, espolvoreale un poquito de azúcar para darle un toque. Llevar al horno a 180°C durante aproximadamente 20 minutos, hasta que veas que están dorados. ¡Listo! A disfrutar.

Cómo comer los scones: ¿dulces o salados?

Esta receta es de scones dulces, pero también podés hacerlos en su versión salada. En vez de endulzante, solamente tenés que reemplazar por sal. Podés comerlos solos o explorar diferentes alternativas. Por ejemplo, podés untarles queso crema y/o mermelada como si fuesen unas mini tostaditas. También podés ponerles un poquito de queso derretido con un poquito de jamón.