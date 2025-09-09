Mousse de chocolate proteico: con este particular ingrediente podés convertir este postre en una opción saludable.

El mousse de chocolate es un postre sumamente popular: gracias a su textura suave y aireada, muchas personas lo eligen para sus "antojos dulces"; sin embargo, hay quienes lo dejan afuera de su dieta por tener alto contenido de grasas y azúcares. Por este motivo, en las últimas horas se viralizó una video de Paulina Cocina en donde enseña a hacer una versión de este postre pero con alto contenido proteico.

El secreto de esta receta es el huevo duro, un producto de origen animal que tiene gran cantidad de proteína. Al hervir el huevo, la clara y la yema quedan con una textura suave que ayudan a generar la consistencia deseada del mousse de chocolate. Así, en cuestión de minutos se puede tener un postre perfecto para el pre-entreno o para algún antojo dulce, sin resignar el sabor.

Cómo hacer mousse de chocolate con huevo: ingredientes y paso a paso

Ingredientes

Dos huevos

Una cucharada de pasta de maní

3 cucharadas de cacao amargo

Esencia de vainilla

Endulzante (opcional)

4 cucharadas de agua

Paso a paso