La receta del mocktail de frutilla, un trago sin alcohol y refrescante para el verano 2026

Mocktail de frutilla: un trago sin alcohol para el verano 2026.

Poco a poco comienzan los días de calor extremo y los amantes del buen beber buscan alternativas para tomar algo refrescante y liviano. Es por eso que los mocktails van ganando poco a poco mayor popularidad y apuntan a convertirse en el trago que acompañe las mesas del verano 2026.

Una receta que no falla es el mocktail de frutilla con lima y menta, una bebida sin alcohol, ideal para compartir en familia y para quienes no consumen alcohol o prefieren opciones suaves y dulces en cualquier reunión veraniega. Además, este trago se prepara en pocos minutos, con ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso sencillo.

El mocktail de frutilla es una alternativa refrescante y dulce para beber los días de calor.

La receta del mocktail de frutilla con lima y menta

Ingredientes:

10–12 frutillas (frescas o congeladas)

Jugo de 2 limas

1 lima en rodajas finas

1–2 cucharadas de azúcar o miel (a gusto)

6–8 hojas de menta fresca

200 mililitros de soda, agua con gas o limonada

Hielo en cubos o picado

Opcional: 1 chorrito de jugo de arándanos para más color

Preparación paso a paso del mocktail:

Procesá o pisá las frutillas junto con el jugo de lima y el azúcar (o miel). Si preferís una textura más suave, colá la mezcla. Reservá la base en la heladera mientras preparás el resto. En cada vaso, colocá 3–4 hojas de menta. Aplastalas apenas con una cuchara para que liberen aroma, pero sin romperlas. En cada vaso: Agregá 2–3 cucharadas de la base de frutilla. Sumá hielo hasta arriba. Completá con soda, limonada o agua con gas. Mezclá suavemente para lograr el efecto veteado. Agregá rodajas de lima y una frutilla en el borde. Decorá con menta fresca.

Aquellos que quieran variar la receta original pueden sumarle 1 cucharada de jugo de arándanos o frambuesas para más color, también un chorrito de jugo de ananá para darle una versión más tropical o batir la base de frutilla unos segundos antes de servir para que tenga una textura mucho más espumosa. Si se prepara la bebida con hasta 24 horas de anticipación se guarda en la heladera y queda mucho más delicioso.