Las albóndigas de pollo son ideales para una noche de frío.

Maru Botana publicó en sus redes sociales una nueva receta que es furor entre los fanáticos de los platos tradicionales pero reversionados: unas albóndigas de pollo. Además, la famosa cocinera mostró cómo preparar el puré y la salsa para acompañar a esa comida, en simples pasos.

Las albóndigas en general suelen ser hechas con carne de vaca pero en el último tiempo se empezaron a ver nuevas opciones y el pollo es uno de los ingredientes más comunes en las versionas más modernas. Así como las de carne de vaca se amalgaman a la perfección con una salsa de tomate, las de pollo lo hacen con una salsa a base de crema.

Receta de albóndigas de pollo con puré de Maru Botana

Ingredientes para las albóndigas

700 g pollo molido (2 pechugas)

1 taza almendra molida

Ralladura de 1 limón

1 huevo

Un puñado de estragón fresco (o perejil en caso de no haber estragón)

Sal y pimienta

Ingredientes para la salsa

2 cucharadas aceite de oliva

2 puerros en rodajas

½ taza vino blanco (opcional)

1 taza caldo de pollo

1 cucharada mostaza Dijon

1 taza crema de leche

4 ramitas estragón

Paso a paso

Calentar el horno a 200 °C. Mezclar el pollo, almendra, limón, huevo, estragón, sal y pimienta ( en forma de pelotita ). Rehogar puerros en aceite durante 6 min. Añadir vino 1 min, después caldo, mostaza, crema y estragón. Y cocinar suavemente 5-8 min. Meter las albóndigas en la salsa, y mezclar suavemente. Horno 15 min hasta que se doren y cocinen. Sirve con puré de papas.

Receta de albóndigas de carne

Ingredientes

500 g de carne picada (vacuna, mixta o a elección)

1 huevo

1/2 taza de pan rallado

1/4 taza de leche

1 diente de ajo picado

1/2 cebolla picada fina

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

Aceite para dorar

400 g de puré de tomate (opcional para la salsa)

Paso a paso