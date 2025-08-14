Maru Botana publicó en sus redes sociales una nueva receta que es furor entre los fanáticos de los platos tradicionales pero reversionados: unas albóndigas de pollo. Además, la famosa cocinera mostró cómo preparar el puré y la salsa para acompañar a esa comida, en simples pasos.
Las albóndigas en general suelen ser hechas con carne de vaca pero en el último tiempo se empezaron a ver nuevas opciones y el pollo es uno de los ingredientes más comunes en las versionas más modernas. Así como las de carne de vaca se amalgaman a la perfección con una salsa de tomate, las de pollo lo hacen con una salsa a base de crema.
Receta de albóndigas de pollo con puré de Maru Botana
Ingredientes para las albóndigas
-
700 g pollo molido (2 pechugas)
-
1 taza almendra molida
-
Ralladura de 1 limón
-
1 huevo
-
Un puñado de estragón fresco (o perejil en caso de no haber estragón)
-
Sal y pimienta
Ingredientes para la salsa
-
2 cucharadas aceite de oliva
-
2 puerros en rodajas
-
½ taza vino blanco (opcional)
-
1 taza caldo de pollo
-
1 cucharada mostaza Dijon
-
1 taza crema de leche
-
4 ramitas estragón
Paso a paso
-
Calentar el horno a 200 °C.
-
Mezclar el pollo, almendra, limón, huevo, estragón, sal y pimienta ( en forma de pelotita ).
-
Rehogar puerros en aceite durante 6 min.
-
Añadir vino 1 min, después caldo, mostaza, crema y estragón. Y cocinar suavemente 5-8 min.
-
Meter las albóndigas en la salsa, y mezclar suavemente.
-
Horno 15 min hasta que se doren y cocinen.
-
Sirve con puré de papas.
Receta de albóndigas de carne
Ingredientes
-
500 g de carne picada (vacuna, mixta o a elección)
-
1 huevo
-
1/2 taza de pan rallado
-
1/4 taza de leche
-
1 diente de ajo picado
-
1/2 cebolla picada fina
-
2 cucharadas de perejil fresco picado
-
Sal y pimienta a gusto
-
Aceite para dorar
-
400 g de puré de tomate (opcional para la salsa)
Paso a paso
-
En un bol, hidratar el pan rallado con la leche y dejar reposar unos minutos.
-
Agregar la carne picada, el huevo, el ajo, la cebolla, el perejil, la sal y la pimienta; mezclar hasta obtener una masa homogénea.
-
Formar bolitas del tamaño deseado con las manos ligeramente húmedas para evitar que se peguen.
-
Calentar un poco de aceite en una sartén y dorar las albóndigas por todos lados para sellarlas.
-
Si se desea, añadir el puré de tomate a la sartén, bajar el fuego y cocinar tapado durante 15-20 minutos para que se impregnen de sabor.
-
Servir calientes, solas, con arroz, puré o pasta.