La receta de albóndigas de pollo de Maru Botana: fácil y rápida

La cocinera compartió una receta fácil y rápida para hacer albóndigas de pollo. Maru Botana también enseñó cómo hacer la guarnición ideal para este plato.

14 de agosto, 2025 | 20.45

Maru Botana publicó en sus redes sociales una nueva receta que es furor entre los fanáticos de los platos tradicionales pero reversionados: unas albóndigas de pollo. Además, la famosa cocinera mostró cómo preparar el puré y la salsa para acompañar a esa comida, en simples pasos.

Las albóndigas en general suelen ser hechas con carne de vaca pero en el último tiempo se empezaron a ver nuevas opciones y el pollo es uno de los ingredientes más comunes en las versionas más modernas. Así como las de carne de vaca se amalgaman a la perfección con una salsa de tomate, las de pollo lo hacen con una salsa a base de crema.

Receta de albóndigas de pollo con puré de Maru Botana

Ingredientes para las albóndigas

  • 700 g pollo molido (2 pechugas)

  • 1 taza almendra molida

  • Ralladura de 1 limón

  • 1 huevo

  • Un puñado de estragón fresco (o perejil en caso de no haber estragón)

  • Sal y pimienta

Ingredientes para la salsa

  • 2 cucharadas aceite de oliva

  • 2 puerros en rodajas

  • ½ taza vino blanco (opcional)

  • 1 taza caldo de pollo

  • 1 cucharada mostaza Dijon

  • 1 taza crema de leche

  • 4 ramitas estragón

Paso a paso

  1. Calentar el horno a 200 °C.

  2. Mezclar el pollo, almendra, limón, huevo, estragón, sal y pimienta ( en forma de pelotita ).

  3. Rehogar puerros en aceite durante 6 min.

  4. Añadir vino 1 min, después caldo, mostaza, crema y estragón. Y cocinar suavemente 5-8 min.

  5. Meter las albóndigas en la salsa, y mezclar suavemente.

  6. Horno 15 min hasta que se doren y cocinen.

  7. Sirve con puré de papas.

Receta de albóndigas de carne

Ingredientes

  • 500 g de carne picada (vacuna, mixta o a elección)

  • 1 huevo

  • 1/2 taza de pan rallado

  • 1/4 taza de leche

  • 1 diente de ajo picado

  • 1/2 cebolla picada fina

  • 2 cucharadas de perejil fresco picado

  • Sal y pimienta a gusto

  • Aceite para dorar

  • 400 g de puré de tomate (opcional para la salsa)

Paso a paso

  1. En un bol, hidratar el pan rallado con la leche y dejar reposar unos minutos.

  2. Agregar la carne picada, el huevo, el ajo, la cebolla, el perejil, la sal y la pimienta; mezclar hasta obtener una masa homogénea.

  3. Formar bolitas del tamaño deseado con las manos ligeramente húmedas para evitar que se peguen.

  4. Calentar un poco de aceite en una sartén y dorar las albóndigas por todos lados para sellarlas.

  5. Si se desea, añadir el puré de tomate a la sartén, bajar el fuego y cocinar tapado durante 15-20 minutos para que se impregnen de sabor.

  6. Servir calientes, solas, con arroz, puré o pasta.

