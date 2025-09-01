Los parrilleros expertos no quieren que lo sepas: el truco infalible para que el asado siempre salga tierno.

El asado es una de las tradiciones más arraigadas en la Argentina y cada parrillero busca perfeccionar la técnica para que la carne salga tierna y jugosa. Existen cientos de consejos y secretos transmitidos de generación en generación, pero recientemente se popularizó un truco sencillo que promete marcar la diferencia para que el asado quede siempre tierno sin necesidad de recurrir a manteca, aceite ni otros agregados.

Se trata del uso de una salmuera especial. Este método consiste en rociar la carne durante la cocción con una mezcla de agua tibia y sal gruesa. La salmuera no solo evita que la superficie se reseque, sino que también ayuda a mantener la humedad natural del corte, favoreciendo una cocción pareja y una textura más suave. A diferencia de untar la carne con grasa o aceite, esta técnica no enmascara el sabor original de la carne ni agrega calorías extra, sino que realza su gusto natural.

Los especialistas recomiendan aplicar la salmuera con un rociador o pincel de cocina varias veces mientras la carne se cocina a fuego medio. Es fundamental mantener la distancia justa entre las brasas y la parrilla: demasiado calor puede endurecer la carne, mientras que un fuego demasiado bajo puede secarla. Además, el reposo posterior al retirar el corte del fuego también resulta clave. Con estos pasos, el asado quedará tierno y al punto justo para deleitar a todos los comensales.

