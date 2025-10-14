Día de la Madre: receta de desayuno delicioso, saludable y económico para sorprender a mamá.

Este domingo 19 de octubre de 2025 es el Día de la Madre y es una ocasión perfecta para sorprenderla con un desayuno rico, saludable y hecho en casa. Los desayunos que se suelen vender por este acontecimiento generalmente tienen un valor elevado que no todas las personas pueden pagar. Por esta razón, una buena idea es prepararle un desayuno casero, hecho con amor y con ingredientes que tengas en casa.

Este desayuno es, además de saludable, nutritivo, riquísimo y muy fácil de preparar. Es alto en fibra, sin grasas saturadas, sin químicos y sin conservantes, ideal para sorprender a mamá con una comida saludable. Los ingredientes estrella de esta receta son la avena, la leche y las frutas, ideal para estos días de calor primaveral.

Si tu mamá tiene alguna restricción alimentaria (por ejemplo, si no puede consumir gluten o lactosa) podés reemplazar estos ingredientes por otras alternativas, como avena sin TACC libre de gluten o leche sin lactosa, o bien leche vegetal. Como topping, podés agregarle las frutas que quieras y otros agregados, como salsas, mantequilla de maní, trozos de chocolate, coco rallado, frutos secos o lo que más te guste.

Podés servirle este desayuno en una bandeja con la bebida o infusión de su preferencia: café, café con leche, mate, te, o incluso un jugo natural de frutas. Un día antes de prepararlo, asegurate de tener todos estos ingredientes en casa. Podés sumarle o quitarle lo que quieras de esta receta original. Otra idea es acompañar este desayuno con un ramo de flores, una carta o una manualidad, o bien un regalo.

Receta de desayuno delicioso, saludable y económico para el Día de la Madre

Ingredientes

1/2 taza de avena en hojuelas

1 taza de leche (puede ser de vaca o leche vegetal como leche de coco, de almendras, de arroz, entre otras)

1 cucharadita de canela

Frutas (las que quieras) para los toppings.

Opcional: sumarle otros toppings si querés un extra de sabor.

Preparación