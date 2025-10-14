Este domingo 19 de octubre de 2025 es el Día de la Madre y es una ocasión perfecta para sorprenderla con un desayuno rico, saludable y hecho en casa. Los desayunos que se suelen vender por este acontecimiento generalmente tienen un valor elevado que no todas las personas pueden pagar. Por esta razón, una buena idea es prepararle un desayuno casero, hecho con amor y con ingredientes que tengas en casa.
Este desayuno es, además de saludable, nutritivo, riquísimo y muy fácil de preparar. Es alto en fibra, sin grasas saturadas, sin químicos y sin conservantes, ideal para sorprender a mamá con una comida saludable. Los ingredientes estrella de esta receta son la avena, la leche y las frutas, ideal para estos días de calor primaveral.
Si tu mamá tiene alguna restricción alimentaria (por ejemplo, si no puede consumir gluten o lactosa) podés reemplazar estos ingredientes por otras alternativas, como avena sin TACC libre de gluten o leche sin lactosa, o bien leche vegetal. Como topping, podés agregarle las frutas que quieras y otros agregados, como salsas, mantequilla de maní, trozos de chocolate, coco rallado, frutos secos o lo que más te guste.
Podés servirle este desayuno en una bandeja con la bebida o infusión de su preferencia: café, café con leche, mate, te, o incluso un jugo natural de frutas. Un día antes de prepararlo, asegurate de tener todos estos ingredientes en casa. Podés sumarle o quitarle lo que quieras de esta receta original. Otra idea es acompañar este desayuno con un ramo de flores, una carta o una manualidad, o bien un regalo.
Receta de desayuno delicioso, saludable y económico para el Día de la Madre
Ingredientes
-
1/2 taza de avena en hojuelas
-
1 taza de leche (puede ser de vaca o leche vegetal como leche de coco, de almendras, de arroz, entre otras)
-
1 cucharadita de canela
-
Frutas (las que quieras) para los toppings.
-
Opcional: sumarle otros toppings si querés un extra de sabor.
Preparación
-
En una olla a fuego medio, verter la media taza de avena en hojuelas con una taza de leche. Revolver bien con una cuchara para que no se pegue.
-
Te tiene que quedar una textura suave y la avena esté bien humedecida, como si fuese una papilla.
-
Añadirle media banana pisada y una cucharadita de canela. Revolver muy bien una vez más.
-
Servirla en un plato o bol y añadirle las frutas que más te gusten. Pueden ser frutillas, kiwi, arándanos, manzana, lo que tengas en casa o lo que le guste más a tu mamá.
-
Opcional: también podés añadir otros toppings que se te ocurran, como mantequilla de maní, trozos de chocolate amargo, escamas de coco, frutos secos o cereales.
-
¡Listo! Ya tenés tu desayuno para sorprender a mamá. Podés servirla en una bandeja con un café, una infusión o un jugo.