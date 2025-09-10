Cómo hacer torta invertida de manzana: esta es la forma más fácil de cocinarla

La tarta invertida de manzana es una receta clásica con sello argentino vuelve a ganar protagonismo en las cocinas hogareñas.

La pastelería casera suele dividir al público entre quienes se animan a las recetas complejas y quienes prefieren postres rápidos pero efectivos. En ese segundo grupo aparece la torta invertida de manzana, un plato que combina tradición, dulzura y una cuota de nostalgia. Popularizada en restaurantes y programas de TV, hoy es posible reproducirla en casa con ingredientes accesibles y en menos de una hora.

Cocineros Argentinos, el clásico ciclo gastronómico de la TV Pública, difundió esta versión práctica que respeta la esencia de la receta francesa conocida como Tarte Tatin, que se remonta al siglo XIX en Francia, pero adaptada al paladar argentino. Con manzanas verdes, un caramelo a base de azúcar y manteca, y una masa fácil de preparar, la propuesta logra el equilibrio justo entre lo crujiente y lo suave.

Los ingredientes básicos para una torta invertida de manzana perfecta

Caramelo: 225 grados de azúcar y 100 grados de manteca.

225 grados de azúcar y 100 grados de manteca. Relleno: 4 manzanas verdes.

4 manzanas verdes. Masa: 250 grados de harina 0000, 125 grados de manteca fría en cubitos, 40 grados de azúcar, 1 cdita de sal y 20 cc de agua fría.

250 grados de harina 0000, 125 grados de manteca fría en cubitos, 40 grados de azúcar, 1 cdita de sal y 20 cc de agua fría. Para servir: helado (preferentemente de crema o americana).

Tarta invertida de manzana.

Paso a paso, la receta infalible para una torta invertida de manzada

Caramelo: derretir azúcar con manteca hasta lograr un dorado uniforme. Manzanas: pelar, descorazonar y cortar a la mitad. Disponerlas sobre el caramelo, con la parte curva hacia abajo. Cocinar a fuego bajo 15 minutos. Masa: en una procesadora, integrar harina, manteca, azúcar y sal. Incorporar agua fría y procesar hasta unir. Llevar a heladera, estirar y cubrir la sartén con las manzanas. Horneado: llevar a horno fuerte 10 minutos. Retirar, dejar entibiar y desmoldar.

Los consejos para una torta invertida de manzana perfecta