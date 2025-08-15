Cómo hacer guiso de lentejas: la receta más fácil y rápida

En tiempos de frío extremo, pocas cosas unen tanto como una olla humeante en el medio de la mesa. El guiso de lentejas, plato emblema de la cocina criolla, vuelve a aparecer en casas y comedores como remedio infalible contra el invierno.

Esta vez, la receta viene de la mano de @kulinaria.recetas, que no solo enseña a cocinarlo, sino que deja tips para que hasta “el peque de la familia se lo morfe” y nadie quiera dejar sobras. “Todos miramos cuánto guiso quedó en la olla porque todos querían llenar el tupper”, contó entre risas.

Los ingredientes que no pueden faltar

Para 7 porciones abundantes, necesitás:

350/400 g de lentejas.

1 kg de carne (cuadrada).

2 cucharadas de harina.

1 chorizo colorado.

250 g de panceta ahumada o salada.

2 cebollas.

2 morrones.

1 zanahoria grande.

3 dientes de ajo.

1 lata de tomate.

Vino tinto.

Condimentos: pimentón, ají molido, perejil, orégano, comino, laurel.

Agua o caldo hasta cubrir.

3 papas.

Guiso de lentejas.

Paso a paso: del corte de la carne al pancito final

Dorar la carne cortada en cubos junto con la panceta y el chorizo colorado en una olla grande. Agregar la harina para sellar los jugos. Sumar cebolla, morrón, zanahoria y ajo picados. Desglasar con vino tinto. Incorporar el tomate triturado, las lentejas y los condimentos. Cubrir con agua o caldo y cocinar a fuego bajo hasta que las lentejas estén tiernas. Agregar las papas en cubos luego de dorarlas antes en el horno. Le dan un toque crocante que es imperdible. La clave, según la influencer, es dejar que el guiso repose unos minutos antes de servir: los sabores se asientan y el resultado es buenísimo.

El secreto de un guiso que se convierte en historia