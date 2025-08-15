EN VIVO
Recetas de cocina

Cómo hacer guiso de lentejas: la receta más fácil y rápida

La influencer culinaria @kulinaria.recetas compartió el paso a paso de un guiso de lentejas que es pura tradición argentina. Ideal para un almuerzo familiar de invierno, fácil de hacer y con un sabor que pide pancito para limpiar el plato.

14 de agosto, 2025 | 23.25

En tiempos de frío extremo, pocas cosas unen tanto como una olla humeante en el medio de la mesa. El guiso de lentejas, plato emblema de la cocina criolla, vuelve a aparecer en casas y comedores como remedio infalible contra el invierno.

Esta vez, la receta viene de la mano de @kulinaria.recetas, que no solo enseña a cocinarlo, sino que deja tips para que hasta “el peque de la familia se lo morfe” y nadie quiera dejar sobras. “Todos miramos cuánto guiso quedó en la olla porque todos querían llenar el tupper”, contó entre risas.

Los ingredientes que no pueden faltar

Para 7 porciones abundantes, necesitás:

  • 350/400 g de lentejas.
  • 1 kg de carne (cuadrada).
  • 2 cucharadas de harina.
  • 1 chorizo colorado.
  • 250 g de panceta ahumada o salada.
  • 2 cebollas.
  • 2 morrones.
  • 1 zanahoria grande.
  • 3 dientes de ajo.
  • 1 lata de tomate.
  • Vino tinto.
  • Condimentos: pimentón, ají molido, perejil, orégano, comino, laurel.
  • Agua o caldo hasta cubrir.
  • 3 papas.

Guiso de lentejas.

Paso a paso: del corte de la carne al pancito final

  1. Dorar la carne cortada en cubos junto con la panceta y el chorizo colorado en una olla grande. Agregar la harina para sellar los jugos.
  2. Sumar cebolla, morrón, zanahoria y ajo picados. Desglasar con vino tinto.
  3. Incorporar el tomate triturado, las lentejas y los condimentos.
  4. Cubrir con agua o caldo y cocinar a fuego bajo hasta que las lentejas estén tiernas.
  5. Agregar las papas en cubos luego de dorarlas antes en el horno. Le dan un toque crocante que es imperdible.
  6. La clave, según la influencer, es dejar que el guiso repose unos minutos antes de servir: los sabores se asientan y el resultado es buenísimo.

MÁS INFO

El secreto de un guiso que se convierte en historia

  • Elegí lentejas de calidad: si son secas, lavalas y remojalas al menos 4 horas para que cocinen parejo.
  • Sellá bien la carne antes de agregar líquidos: así conserva jugos y aporta sabor profundo.
  • Sumá panceta y chorizo colorado para darle cuerpo y un toque ahumado característico.
  • Desglasá con vino tinto para levantar el fondo de cocción y potenciar aromas.
  • Usá caldo en lugar de agua para una base más sabrosa.
  • Condimentá en capas: poné parte de las especias al principio y corregí al final.
  • Dejá reposar la olla 10 minutos antes de servir para que los sabores se integren.
  • Servilo bien caliente y con pan para mojar: la influencer lo resume así, “el plato se limpia con pancito”.
  • Guardá en tupper: al día siguiente está aún más rico porque los sabores se intensifican.  
Trending
River Plate
Cuándo vuelve a jugar River Plate por la Copa Libertadores 2025
Las más vistas