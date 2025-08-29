Cómo cocinar quinoa en microondas: esta es la mejor forma

El microondas es un gran aliado del día a día en la cocina. Muchas veces cuando se está apurado, ante la necesidad de tener que salir rápido para trabajar, a la escuela o algún otro lugar. Sin embargo, no siempre se puede asegurar en poco tiempo conseguir los mismos sabores y la misma calidad en la comida, por lo que no todos eligen esta opción y prefieren gastar un poco más de tiempo.
Si hablamos de comidas sanas y ricas, la quinoa es uno de los pseudocereales más completos y nutritivos que existen, perfecto para sustituir al arroz o, incluso, a los tubérculos. Su presencia en la dieta resulta beneficiosa para la salud, ya que contribuye a reducir la presencia de las pastas y de las harinas en la pauta habitual. Estos alimentos cuentan con un índice glucémico elevado y con un impacto significativo sobre el metabolismo, sobre todo en el caso de las personas sedentarias.
Qué necesitio para cocinar quinoa en microondas
- Quinoa.
- Agua (el doble de la cantidad de quinoa).
- Pimienta.
- Aceite de oliva virgen extra.
Paso a paso: cómo cocinar quinoa en microondas
- En primer lugar, hay que poner un recipiente con tapa apto para un electrodoméstico como el microondas (nada hecho de metal).
- Lavá bien la quinoa antes de introducirla en el recipiente. Para ello, ponela en un colador y dejala un ratro debajo de la canilla con agua fría.
- Una vez hecho esto, colocar el ingrediente en el recipiente y añadir el doble de agua. La quinoa absorberá todo el líquido una vez que se inicie la cocción.
- Colocar el microondas a máxima potencia durante 3 minutos. En el caso de que al pasar el tiempo todavía esté demasiado dura, hay que iagregar un poco más de agua y dejar cocinar otro minuto más.
- A partir de ese momento, solo queda salpimentar al gusto y aliñar con aceite de oliva virgen extra. Ya será posible incorporarla a los platos y disfrutar de su sabor y de sus cualidades nutricionales.
- Si estás pensando en una alternativa más sencilla, valorá adquirir los vasos de quinoa listos para microondas. Solo es necesario calentarlos durante un minuto y estarán listos. Es cierto que las características organolépticas no son las mejores, pero a nivel nutricional es un producto totalmente intacto. Servirá para aquellos momentos en los que el tiempo apremie y no haya demasiado margen para llevar a cabo el proceso completo.