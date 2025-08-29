EN VIVO
Cómo cocinar quinoa en microondas: esta es la mejor forma

Aprendé cómo hacer quinoa en microondas rápido y fácil.

29 de agosto, 2025 | 15.59

El microondas es un gran aliado del día a día en la cocina. Muchas veces cuando se está apurado, ante la necesidad de tener que salir rápido para trabajar, a la escuela o algún otro lugar. Sin embargo, no siempre se puede asegurar en poco tiempo conseguir los mismos sabores y la misma calidad en la comida, por lo que no todos eligen esta opción y prefieren gastar un poco más de tiempo.

Si hablamos de comidas sanas y ricas, la quinoa es uno de los pseudocereales más completos y nutritivos que existen, perfecto para sustituir al arroz o, incluso, a los tubérculos. Su presencia en la dieta resulta beneficiosa para la salud, ya que contribuye a reducir la presencia de las pastas y de las harinas en la pauta habitual. Estos alimentos cuentan con un índice glucémico elevado y con un impacto significativo sobre el metabolismo, sobre todo en el caso de las personas sedentarias.

Qué necesitio para cocinar quinoa en microondas

  • Quinoa.
  • Agua (el doble de la cantidad de quinoa).
  • Pimienta.
  • Aceite de oliva virgen extra.

Paso a paso: cómo cocinar quinoa en microondas

La quinoa puesta sobre una fuente, un alimento muy nutritivo.

  1. En primer lugar, hay que poner un recipiente con tapa apto para un electrodoméstico como el microondas (nada hecho de metal).
  2. Lavá bien la quinoa antes de introducirla en el recipiente. Para ello, ponela en un colador y dejala un ratro debajo de la canilla con agua fría.
  3. Una vez hecho esto, colocar el ingrediente en el recipiente y añadir el doble de agua. La quinoa absorberá todo el líquido una vez que se inicie la cocción.
  4. Colocar el microondas a máxima potencia durante 3 minutos. En el caso de que al pasar el tiempo todavía esté demasiado dura, hay que iagregar un poco más de agua y dejar cocinar otro minuto más.
  5. A partir de ese momento, solo queda salpimentar al gusto y aliñar con aceite de oliva virgen extra. Ya será posible incorporarla a los platos y disfrutar de su sabor y de sus cualidades nutricionales.
  6. Si estás pensando en una alternativa más sencilla, valorá adquirir los vasos de quinoa listos para microondas. Solo es necesario calentarlos durante un minuto y estarán listos. Es cierto que las características organolépticas no son las mejores, pero a nivel nutricional es un producto totalmente intacto. Servirá para aquellos momentos en los que el tiempo apremie y no haya demasiado margen para llevar a cabo el proceso completo.

