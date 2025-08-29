Cómo cocinar quinoa en microondas: esta es la mejor forma

Cómo preparar quinoa en microondas.

El microondas es un gran aliado del día a día en la cocina. Muchas veces cuando se está apurado, ante la necesidad de tener que salir rápido para trabajar, a la escuela o algún otro lugar. Sin embargo, no siempre se puede asegurar en poco tiempo conseguir los mismos sabores y la misma calidad en la comida, por lo que no todos eligen esta opción y prefieren gastar un poco más de tiempo.

Si hablamos de comidas sanas y ricas, la quinoa es uno de los pseudocereales más completos y nutritivos que existen, perfecto para sustituir al arroz o, incluso, a los tubérculos. Su presencia en la dieta resulta beneficiosa para la salud, ya que contribuye a reducir la presencia de las pastas y de las harinas en la pauta habitual. Estos alimentos cuentan con un índice glucémico elevado y con un impacto significativo sobre el metabolismo, sobre todo en el caso de las personas sedentarias.

Qué necesitio para cocinar quinoa en microondas

Quinoa.

Agua (el doble de la cantidad de quinoa).

Pimienta.

Aceite de oliva virgen extra.

Paso a paso: cómo cocinar quinoa en microondas

La quinoa puesta sobre una fuente, un alimento muy nutritivo.