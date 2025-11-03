Maru Botana sorprendió con su receta de pollo envuelto en panceta.

Maru Botana ideó una receta de pollo agridulce que deleitó a todos sus seguidores de redes sociales. Se trata de una propuesta que lleva ciruela y panceta, además de batatas que se amalgaman perfecto con el contraste de lo dulce y lo salado.

Las comidas agridulces estimulan el paladar y hacen que los platos sean más equilibrados, ya que la mezcla de dulce y ácido despierta los sentidos, realza el sabor de los ingredientes y puede hacer que platos simples se perciban más complejos. Además, el contraste de sabores suele ayudar a equilibrar comidas muy grasosas o saladas, generando una mejor digestión.

Comer pollo es importante porque es una fuente de proteína magra de alta calidad, esencial para la formación y reparación de músculos, tejidos y células del cuerpo. Además, aporta vitaminas del grupo B, como la niacina y la B6, que favorecen el metabolismo y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Su bajo contenido de grasa, especialmente si se consume sin piel, lo convierte en una opción saludable dentro de una dieta equilibrada, ideal para quienes buscan mantener energía, fortalecer el organismo y cuidar el peso corporal.

Receta de pollo relleno envuelto en panceta de Maru Botana

Ingredientes

6 pechugas de pollo

150 g ciruelas pasas

250 g panceta en fetas

2 kg batatas

150 cc miel

Jugo de 3 naranjas

Aceite de oliva, sal y pimienta

Pollo al horno.

Paso a paso

Rellenar las pechugas con ciruelas, condimentar y envolverlas con panceta. Horno medio por unos 40 minutos (si hace falta, un poquito de caldo de verduras). Aparte, batatas al horno con miel, jugo de naranja, sal, pimienta y un chorrito de oliva hasta que estén tiernas y doradas.

Otra receta agridulce de pollo: con mostaza y miel

Ingredientes

4 muslos o pechugas de pollo

3 cucharadas de mostaza

2 cucharadas de miel

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

4 papas medianas

Romero o tomillo fresco (opcional)

Paso a paso