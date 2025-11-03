Maru Botana ideó una receta de pollo agridulce que deleitó a todos sus seguidores de redes sociales. Se trata de una propuesta que lleva ciruela y panceta, además de batatas que se amalgaman perfecto con el contraste de lo dulce y lo salado.
Las comidas agridulces estimulan el paladar y hacen que los platos sean más equilibrados, ya que la mezcla de dulce y ácido despierta los sentidos, realza el sabor de los ingredientes y puede hacer que platos simples se perciban más complejos. Además, el contraste de sabores suele ayudar a equilibrar comidas muy grasosas o saladas, generando una mejor digestión.
Comer pollo es importante porque es una fuente de proteína magra de alta calidad, esencial para la formación y reparación de músculos, tejidos y células del cuerpo. Además, aporta vitaminas del grupo B, como la niacina y la B6, que favorecen el metabolismo y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Su bajo contenido de grasa, especialmente si se consume sin piel, lo convierte en una opción saludable dentro de una dieta equilibrada, ideal para quienes buscan mantener energía, fortalecer el organismo y cuidar el peso corporal.
Receta de pollo relleno envuelto en panceta de Maru Botana
Ingredientes
-
6 pechugas de pollo
-
150 g ciruelas pasas
-
250 g panceta en fetas
-
2 kg batatas
-
150 cc miel
-
Jugo de 3 naranjas
-
Aceite de oliva, sal y pimienta
Paso a paso
-
Rellenar las pechugas con ciruelas, condimentar y envolverlas con panceta.
-
Horno medio por unos 40 minutos (si hace falta, un poquito de caldo de verduras).
-
Aparte, batatas al horno con miel, jugo de naranja, sal, pimienta y un chorrito de oliva hasta que estén tiernas y doradas.
Otra receta agridulce de pollo: con mostaza y miel
Ingredientes
-
4 muslos o pechugas de pollo
-
3 cucharadas de mostaza
-
2 cucharadas de miel
-
2 dientes de ajo picados
-
2 cucharadas de aceite de oliva
-
Sal y pimienta a gusto
-
4 papas medianas
-
Romero o tomillo fresco (opcional)
Paso a paso
-
Precalentar el horno a 200 °C.
-
Pelar y cortar las papas en cubos o gajos, colocar en una bandeja para horno, rociar con aceite, sal, pimienta y hierbas si se desea. Reservar.
-
En un bol, mezclar la mostaza, la miel, los ajos picados, aceite, sal y pimienta.
-
Untar el pollo con esta mezcla, asegurando que quede bien cubierto.
-
Colocar el pollo sobre la bandeja con las papas o en otra bandeja aparte.
-
Hornear durante 35 a 45 minutos, revisando que el pollo esté cocido y dorado y las papas tiernas.
-
Servir caliente, acompañando el pollo con las papas y, si se desea, rociar un poco de la mezcla de miel y mostaza restante por encima.